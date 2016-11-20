УНИКС дома обыграл ВЭФ
Матч регулярного
чемпионата Единой лиги ВТБ между УНИКСом и ВЭФом завершился победой хозяев.
Итоговый счет матча - 89:84 в
пользу УНИКСа.
Самым результативным в
составе победителей стал Костас Каймакоглу, который набрал 24 очка. У ВЭФа
21 очко набрал Мартиньш Мейерс.
УНИКС занимает
второе место, уступая лишь московскому ЦСКА. ВЭФ идет на шестом месте.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
Матч
Место и дата
20 ноября 18:00, Баскет-Холл, Онлайн-трансляция
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