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УНИКС дома обыграл ВЭФ

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между УНИКСом и ВЭФом завершился победой хозяев. Итоговый счет матча - 89:84 в пользу УНИКСа.

Самым результативным в составе победителей стал Костас Каймакоглу, который набрал 24 очка. У ВЭФа 21 очко набрал Мартиньш Мейерс.

УНИКС занимает второе место, уступая лишь московскому ЦСКА. ВЭФ идет на шестом месте.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Матч

УНИКС - ВЭФ - 89:84

Место и дата

20 ноября 18:00, Баскет-Холл, Онлайн-трансляция

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