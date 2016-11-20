Павел Комолов: С «Зенитом» «Амкару» было намного тяжелее, чем со «Спартаком»

Полузащитник «Амкара» Павел Комолов прокомментировал поражение от «Спартака» (0:1) в 14-м туре РФПЛ.

«Спартак» - классная команда. У них много людей в центре играют - номинальные фланговые хавы в центр уходят, тот же Промес. В пас они играют хорошо. Классная команда - вообще нет никаких вопросов. Но в Питере (0:3) было тяжелее намного. Это не значит, что «Зенит» сейчас сильнее. Просто по ощущениям. Думаю, сейчас мы получше форму набрали. А в Питере – это был, наверное, наш худший матч в этом сезоне», - цитирует Комолова «Р-Спорт».

Красно-белые с 34 очками упрочили лидерство в таблице первенства. У «Зенита» 28 очков и он в эти минуты ведет во встрече с «Крыльями Советов» со счетом 2:1.

У «Амкара» 21 очко и седьмое место.