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«Марсель» обыграл «Кан»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 13-го тура чемпионата Франции между «Марселем» и «Каном» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Марселя».

Единственный мяч на 81-й минуте забил Роланду. «Марсель» набрал 17 очков и занимает 11-е место. У «Кана» 13 очков и 15-е место.

Чемпионат Франции. Лига 1

13-й тур

Матч

Марсель - Кан - 1:0 (0:0)

Голы

Роланду 81 (1:0).

Состав

Марсель: Пеле, Сакаи, Роланду, Фанни, Рекик, Алессандрини (Сарр, 69), Ванкер, Машаш (Ангуисса, 57), Лопес, Товен (Рабильяр, 90), Гомис

Кан: Веркютр, Яхья, Гильберт, Да Силва, Сеубе (Диоманде, 76), Бесса, Макенго (Мальбранк, 72), Адеоти, Делаплейс, Роделен, Сантини (Карамо, 79)

Предупреждения:

Машаш, 27; Гомис, 45 - Сеубе, 45

Судья:

Стефан Ланнуа (Франция)

Место и дата

20 ноября 19:00, Велодром, Онлайн-трансляция

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