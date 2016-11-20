«Марсель» обыграл «Кан»
Матч 13-го тура
чемпионата Франции между «Марселем» и «Каном» завершился победой хозяев.
Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Марселя».
Единственный мяч
на 81-й минуте забил Роланду. «Марсель» набрал 17 очков и занимает 11-е место.
У «Кана» 13 очков и 15-е место.
Чемпионат
Франции. Лига 1
13-й тур
Матч
Голы
Роланду 81 (1:0).
Состав
Марсель: Пеле, Сакаи, Роланду, Фанни, Рекик, Алессандрини (Сарр, 69), Ванкер, Машаш (Ангуисса, 57), Лопес, Товен (Рабильяр, 90), Гомис
Кан: Веркютр, Яхья, Гильберт, Да Силва, Сеубе (Диоманде, 76), Бесса, Макенго (Мальбранк, 72), Адеоти, Делаплейс, Роделен, Сантини (Карамо, 79)
Предупреждения:
Машаш, 27; Гомис, 45 - Сеубе, 45
Судья:
Стефан Ланнуа (Франция)
Место и дата
20 ноября 19:00, Велодром, Онлайн-трансляция
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