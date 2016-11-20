Антон Глинкин: Четвертый забитый гол сыграл с нами злую шутку
Нападающий «Ак Барса» Антон Глинкин поделился впечатлениями от матча регулярного чепионата КХЛ против «Лады».
-
Хорошо играли, забивали, по игре все
было нормально, было преимущество. Но
четвертый
забитый гол сыграл с нами злую шутку.
Мы подумали, что все
будет дальше нормально, доиграем матч.
А «Лада» добавила. Забила один гол,
второй. Хорошо, что выстояли.
Хорошо, что мы не остановились, когда стали проигрывать во втором периоде. Играли в первом периоде мы неплохо, не успокоились. Получили хороший результат, - передает слова Глинкина пресс-служба «Ак Барса».
Напомним, что матч регулярного чемпионата КХЛ между «Ак Барсом» и «Ладой» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 5:3 в пользу «Ак Барса».
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически