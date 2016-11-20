Антон Глинкин: Четвертый забитый гол сыграл с нами злую шутку

Нападающий «Ак Барса» Антон Глинкин поделился впечатлениями от матча регулярного чепионата КХЛ против «Лады».

- Хорошо играли, забивали, по игре все было нормально, было преимущество. Но четвертый забитый гол сыграл с нами злую шутку. Мы подумали, что все будет дальше нормально, доиграем матч. А «Лада» добавила. Забила один гол, второй. Хорошо, что выстояли.

Хорошо, что мы не остановились, когда стали проигрывать во втором периоде. Играли в первом периоде мы неплохо, не успокоились. Получили хороший результат, - передает слова Глинкина пресс-служба «Ак Барса».

Напомним, что матч регулярного чемпионата КХЛ между «Ак Барсом» и «Ладой» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 5:3 в пользу «Ак Барса».