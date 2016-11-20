Мирча Луческу: У Лодыгина больше удачи, чем у Кержакова

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился впечатлениями от победы над «Крыльями Советов» (3:1).

- В первую очередь я доволен сегодняшним результатом, особенно если брать во внимание ситуацию, в которой мы оказались. Это не только потому что трое были дисквалифицированы, но и все сборники отсутствовали две недели. Это отразилось на взаимодействиях, особенно в обороне. По большому счету можно назвать состав импровизацией, некоторые игроки не были уверены в себе. Это отражалось на игре, были ошибки в обороне, поэтому самое важное, что мы добились трех очков. Хочу отметить Дзюбу, который сыграл очень хорошо. Была непростая ситуация - Жулиано больше летает, чем готовится, один день тренировался, выглядел не очень свежо, что сказывалось на действиях в атаке. Чернов сыграл 90 минут, ожидал большего от него, но со своей задачей справился.

- Юрий Лодыгин вернулся в ворота. Дайте оценку его игре.

- Он сыграл достаточно уверенно, у меня претензия по вводу мяча на контратаках. Медленный ввод не позволял уйти нам в быструю контратаку. У него больше удачи, чем у Миши Кержакова. А удача - один из компонентов игры. Лодыгин делает ошибки, но команда побеждает. А с Мишей по-другому, невезение преследует его. Очень сложно определить, кто сильнее - это вратари одного уровня. Поэтому играют по очереди, - приводит слова Луческу корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, «Зенит» в матче 14-го тура чемпионата России дома обыграл «Крылья Советов» со счетом 3:1. На гол Кристиана Паскуато сине-бело-голубые ответили дублем Артема Дзюбы, еще один гол забил Милан Родич в свои ворота.

После этого матча петербуржцы занимают третье место в турнирной таблице, имея в активе 31 очко. Самарцы с восемью очками остались на последнем месте.

Следующий матч «Зенит» проведет 27 ноября на выезде с «Краснодаром». «Крылья» в этот же день встретятся с «Томью».