Мирча Луческу: У Лодыгина больше удачи, чем у Кержакова
Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился впечатлениями от победы над «Крыльями Советов» (3:1).
- В первую очередь я доволен сегодняшним результатом, особенно если брать во внимание ситуацию, в которой мы оказались. Это не только потому что трое были дисквалифицированы, но и все сборники отсутствовали две недели. Это отразилось на взаимодействиях, особенно в обороне. По большому счету можно назвать состав импровизацией, некоторые игроки не были уверены в себе. Это отражалось на игре, были ошибки в обороне, поэтому самое важное, что мы добились трех очков. Хочу отметить Дзюбу, который сыграл очень хорошо. Была непростая ситуация - Жулиано больше летает, чем готовится, один день тренировался, выглядел не очень свежо, что сказывалось на действиях в атаке. Чернов сыграл 90 минут, ожидал большего от него, но со своей задачей справился.
- Юрий Лодыгин вернулся в ворота. Дайте оценку его игре.
- Он сыграл достаточно уверенно, у меня претензия по вводу мяча на контратаках. Медленный ввод не позволял уйти нам в быструю контратаку. У него больше удачи, чем у Миши Кержакова. А удача - один из компонентов игры. Лодыгин делает ошибки, но команда побеждает. А с Мишей по-другому, невезение преследует его. Очень сложно определить, кто сильнее - это вратари одного уровня. Поэтому играют по очереди, - приводит слова Луческу корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
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Напомним, «Зенит» в матче 14-го тура чемпионата России дома обыграл «Крылья Советов» со счетом 3:1. На гол Кристиана Паскуато сине-бело-голубые ответили дублем Артема Дзюбы, еще один гол забил Милан Родич в свои ворота.
После этого матча петербуржцы занимают третье место в турнирной таблице, имея в активе 31 очко. Самарцы с восемью очками остались на последнем месте.
Следующий матч «Зенит» проведет 27 ноября на выезде с «Краснодаром». «Крылья» в этот же день встретятся с «Томью».
Матч
Зенит - Крылья Советов - 3:1 (2:1)
Голы
Паскуато 4 (0:1). Дзюба 10 (1:1). Родич 37 (2:1 - автогол). Дзюба 89 (3:1 - пен.).
Состав
Зенит: Лодыгин, Анюков (Юсупов, 66), Новосельцев, Ломбертс, Чернов, Мак (Шатов, 72), Маурисио, Жулиано (Джорджевич, 79), Хави Гарсия, Кокорин, Дзюба
Крылья Советов: Лория, Цаллагов, Ятченко, Надсон, Таранов, Маргасов (Ткачёв, 67), Родич, Башкиров, Молло, Паскуато (Чочиев, 84), Корниленко
Предупреждения:
Маурисио, 69 - Надсон, 22; Таранов, 52; Маргасов, 63
Судья:
Александр Егоров (Россия)
Место и дата
20 ноября 19:30, Петровский, Текстовая трансляция