«Вердер» уступил «Айнтрахту»
Матч 11-го тура чемпионата Германии между бременским «Вердером» и франкфуртским «Айнтрахтом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Айнтрахта».
В составе «Вердера»
гол в активе Флориана Гриллича. У «Айнтрахта» отличились Александер Майер и
Аймен Баркок, который забил решающий мяч на 90-й минуте.
«Айнтрахт»
набрал 21 очко и занимает седьмое место. У «Вердера» семь очков и 16-е место.
Чемпионат
Германии. Бундеслига
11-й тур
Матч
Голы
Гриллич 38 (1:0). Майер 52 (1:1). Баркок 90 (1:2).
Состав
Вердер: Видвальд, Велькович, Селасси, Гарсия С., Мойсандер, Фритц, Гриллич (Баргфреде, 72), Юнузович, Гнабри (Бартельс, 77), Писарро (Тай, 83), Крузе
Айнтрахт: Градечки, Чендлер, Вальехо, Очипка, Абрахам, Фабиан, Гачинович (Баркок, 75), Хасебе, Маскарель, Хусти (Майер, 46), Хргота (Ребич, 84)
Предупреждения:
Гнабри, 73 - Маскарель, 24; Вальехо, 61
Судья:
Роберт Кампка (Германия)
Место и дата
20 ноября 19:30, Везерштадион, Онлайн-трансляция