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«Вердер» уступил «Айнтрахту»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 11-го тура чемпионата Германии между бременским «Вердером» и франкфуртским «Айнтрахтом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Айнтрахта».

В составе «Вердера» гол в активе Флориана Гриллича. У «Айнтрахта» отличились Александер Майер и Аймен Баркок, который забил решающий мяч на 90-й минуте.

«Айнтрахт» набрал 21 очко и занимает седьмое место. У «Вердера» семь очков и 16-е место.

Чемпионат Германии. Бундеслига

11-й тур

Матч

Вердер - Айнтрахт - 1:2 (1:0)

Голы

Гриллич 38 (1:0). Майер 52 (1:1). Баркок 90 (1:2).

Состав

Вердер: Видвальд, Велькович, Селасси, Гарсия С., Мойсандер, Фритц, Гриллич (Баргфреде, 72), Юнузович, Гнабри (Бартельс, 77), Писарро (Тай, 83), Крузе

Айнтрахт: Градечки, Чендлер, Вальехо, Очипка, Абрахам, Фабиан, Гачинович (Баркок, 75), Хасебе, Маскарель, Хусти (Майер, 46), Хргота (Ребич, 84)

Предупреждения:

Гнабри, 73 - Маскарель, 24; Вальехо, 61

Судья:

Роберт Кампка (Германия)

Место и дата

20 ноября 19:30, Везерштадион, Онлайн-трансляция

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