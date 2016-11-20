«Вердер» уступил «Айнтрахту»

Матч 11-го тура чемпионата Германии между бременским «Вердером» и франкфуртским «Айнтрахтом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Айнтрахта».

В составе «Вердера» гол в активе Флориана Гриллича. У «Айнтрахта» отличились Александер Майер и Аймен Баркок, который забил решающий мяч на 90-й минуте.

«Айнтрахт» набрал 21 очко и занимает седьмое место. У «Вердера» семь очков и 16-е место.

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11-й тур