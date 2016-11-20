Дмитрий Обухов: Сотую шайбу забил еще в Магнитогорске, но ее не засчитали
Форвард «Ак Барса» Дмитрий Обухов поделился эмоциями от 100-й заброшенной шайбы в составе казанской команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Лады».
- Вы
забили сотый гол за «Ак Барс». Насколько
это было для вас важно?
- Да я вообще-то забил в игре с «Металлургом» в Магнитогорске, но ее не засчитали судьи, отобрали гол. На тренировках отрабатывал броски, работал, и вот результат. Пришел тот день, когда я забил, рано или поздно это все равно бы случилось. Надо было работать, верить и ждать.
- В раздевалке
вас поздравили?
- Да, конечно же. Команда вся, тренерский штаб, сервисмены - все отметили успех.
- Вы сыграли
этот матч в звене с Малыхиным. Не мешает
частая смена центрфорварда?
- Да мне без разницы с кем играть по сути то. С кем поставят с тем и сыграю. Все друг друга знаем. Сыграемся, немного времени нужно было. Но так все нормально, свыкнемся, - передает слова Обухова официальный сайт «Ак Барса».
Напомним, что матч регулярного чемпионата КХЛ между «Ак Барсом» и «Ладой» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 5:3 в пользу «Ак Барса».
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Ак Барс - Лада - 5:3 (0:0, 3:1, 2:2)
Голы:
Стрельцов В. (Сотниекс, Стрельцов А.), 23:05 (0:1). Варнаков (Обухов), 25:52 (1:1). Глухов (Глинкин), 29:26 (2:1). Токранов (Свитов, Секач), 35:54 (3:1). Обухов (Охтамаа, Варнаков), 42:11 (4:1). Комаров (Крысанов, Аронсон), 47:23 (4:2). Зернов (Сотниекс, Шенфельд), 50:42 (4:3). Глинкин 59:38 (5:3).
Место и дата
20 ноября 17:00, Татнефть-Арена, Онлайн-трансляция