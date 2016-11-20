Дмитрий Обухов: Сотую шайбу забил еще в Магнитогорске, но ее не засчитали

Форвард «Ак Барса» Дмитрий Обухов поделился эмоциями от 100-й заброшенной шайбы в составе казанской команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Лады».

- Вы забили сотый гол за «Ак Барс». Насколько это было для вас важно?

- Да я вообще-то забил в игре с «Металлургом» в Магнитогорске, но ее не засчитали судьи, отобрали гол. На тренировках отрабатывал броски, работал, и вот результат. Пришел тот день, когда я забил, рано или поздно это все равно бы случилось. Надо было работать, верить и ждать.

- В раздевалке вас поздравили?

- Да, конечно же. Команда вся, тренерский штаб, сервисмены - все отметили успех.

- Вы сыграли этот матч в звене с Малыхиным. Не мешает частая смена центрфорварда?

- Да мне без разницы с кем играть по сути то. С кем поставят с тем и сыграю. Все друг друга знаем. Сыграемся, немного времени нужно было. Но так все нормально, свыкнемся, - передает слова Обухова официальный сайт «Ак Барса».

Напомним, что матч регулярного чемпионата КХЛ между «Ак Барсом» и «Ладой» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 5:3 в пользу «Ак Барса».

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