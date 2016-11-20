Вадим Скрипченко: После ответного гола психологическое преимущество перешло на сторону «Зенита»

Главный тренер «Крыльев Советов» Вадим Скрипченко поделился впечатлениями от поражения в матче с «Зенитом» (1:3).

- Неплохой по содержанию матч в исполнении обеих команд. Мы забили быстрый гол. После этого нужно было сбить темп игры, чтобы втянуться по ходу первого тайма, сыграть по счету. Не получилось, пропустили быстрый ответный гол. Психологическое преимущество перешло на сторону «Зенита». Во втором тайме было достаточно моментов, но подкачала реализация. Парни провели неплохой матч по содержанию, как команда шла вперед, как пыталась. В обороне ошибались, это общекомандные ошибки, мы их разберем. Если говорить по персоналиям, мы не справились с центральным нападающим. Но, повторюсь, при удачной реализации могли повернуть игру в свою сторону.

Мы не боялись «Зенита». Это не наш путь: приезжая к одному из лидеров чемпионата, уповать на то, чтобы в обороне выстроить плотные редуты и отбиться от массированных атак. Мы находимся в непростой турнирной ситуации, мы вынуждены искать шансы в атаке, чтобы завоевывать очки.

- Понятно, что вы пришли недавно. Но все-таки почему команда на последнем месте?

- Потенциал очевиден, но мне трудно ответить на этот вопрос - работал другой тренер. Было бы правильно поинтересоваться у него, что происходит. Мы не хотим оборачиваться на то, что было при другом наставнике. За непродолжительное время мы сделали существенный сдвиг. Сегодняшняя игра не добавила очков, но мы смело сыграли с «Зенитом» и заслуживали больше. Направление правильное, будем его придерживаться. Стиснем зубы, будем терпеть и постараемся исправить турнирную ситуацию.

- Как оцениваете материальную ситуацию?

- Материальная сторона не касается моей компетенции. По настроению парней могу сказать, что у нас хорошая атмосфера, мы проникнуты рабочей деятельностью. Игроки мастеровитые, и место, которое мы занимаем, их напрягает, - приводит слова Скрипченко корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, «Зенит» в матче 14-го тура чемпионата России дома обыграл «Крылья Советов» со счетом 3:1. На гол Кристиана Паскуато сине-бело-голубые ответили дублем Артема Дзюбы, еще один гол забил Милан Родич в свои ворота.

После этого матча петербуржцы занимают третье место в турнирной таблице, имея в активе 31 очко. Самарцы с восемью очками остались на последнем месте.

Следующий матч «Зенит» проведет 27 ноября на выезде с «Краснодаром». «Крылья» в этот же день встретятся с «Томью».