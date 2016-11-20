Евгений Чернов: «Зенит» сделает стопроцентный результат и станет чемпионом

Защитник «Зенита» Евгений Чернов поделился впечатлениями от победы над «Крыльями Советов» (3:1).

- Соперник очень активно начал, а потом мы перестроились и перехватили.

- В раздевалке смотрели концовку игры «Спартака»?

- Нет.

- И счет узнали только после своего матча?

- Да. Но мы сделаем стопроцентный результат и станем чемпионами - думаю, так.

- В трансляции комментаторы говорили, что после подсказок Луческу вы стали меньше идти вперед. Правда была такая подсказка?

- Нет, мне наоборот нужно больше времени проводить в атаке, - приводит слова Чернова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, «Зенит» в матче 14-го тура чемпионата России дома обыграл «Крылья Советов» со счетом 3:1. На гол Кристиана Паскуато сине-бело-голубые ответили дублем Артема Дзюбы, еще один гол забил Милан Родич в свои ворота.

После этого матча петербуржцы занимают третье место в турнирной таблице, имея в активе 31 очко. Самарцы с восемью очками остались на последнем месте.

Следующий матч «Зенит» проведет 27 ноября на выезде с «Краснодаром». «Крылья» в этот же день встретятся с «Томью».