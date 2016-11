Сергей Ковалев: Мир бокса давно хотел увидеть мое поражение

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев пообещал вернуть чемпионские пояса по версиям WBA, WBO и IBF, которые потерял в воскресном поединке с американцемАндре Уордом.

«Мир бокса давно хотел увидеть мое поражение, и это случилось. Но! Я вернусь и получу все назад. Спасибо всем за поддержку», - написал Ковалев в своем твиттере.

Boxing world Lang time ago wanted to see my lose and he made it! But! I'll back for sure and will get mine back! Thank to everyone for suprt pic.twitter.com/k9tzZSPGEw