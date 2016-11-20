Иван Новосельцев: Не удивляет, что «Спартак» исправно побеждает

Защитник «Зенита» Иван Новосельцев поделился впечатлениями от победы над «Крыльями Советов» (3:1).

- Мы перед игрой знали, что «Спартак» выиграл 1:0. Но на нас это никак не повлияло. Вне зависимости от этого результата нам самим нужно было побеждать. Понятно, что их победа - для нас плохо. Но мы все равно на свой матч настраивались отдельно.

- Вас удивляет, что «Спартак» так исправно побеждает?

- Да нет, почему удивляет. Они играют хорошо, набрали ход и форму. Вряд ли они оступятся в этой половине года. После сборов будет видно. Может, что-то и изменится.

- Ощущение, что «Спартаку» везет по-чемпионски, не первый раз уже тяжелые матчи выигрывают.

- Сами знаете, все может измениться. Сейчас «Спартак» и мы в лидерах, а потом может кто-нибудь еще подтянуться.

- А если бы «Зенит» не выиграл, отрыв давил был?

- Если бы не выиграли - поговорили бы об этом. А так - хорошо, что выиграли (улыбается), - приводит слова Новосельцева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, «Зенит» в матче 14-го тура чемпионата России дома обыграл «Крылья Советов» со счетом 3:1. На гол Кристиана Паскуато сине-бело-голубые ответили дублем Артема Дзюбы, еще один гол забил Милан Родич в свои ворота.

После этого матча петербуржцы занимают третье место в турнирной таблице, имея в активе 31 очко. Самарцы с восемью очками остались на последнем месте.

Следующий матч «Зенит» проведет 27 ноября на выезде с «Краснодаром». «Крылья» в этот же день встретятся с «Томью».