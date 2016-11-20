Евгений Башкиров: Последние две игры показывают, что потенциал у «Крыльев» еще есть
Полузащитник «Крыльев Советов» Евгений Башкиров поделился впечатлениями от поражения в матче с «Зенитом» (1:3).
- «Зенит» доминировал большую часть матча, но поражение все равно обидное. Отдали много сил, а моменты во втором тайме создавали. Жаль, не забили второй - очень этого хотели. Команда собирается вылезать со дна. Последние две игры показывают, что потенциал у нас еще есть.
- То есть игрой вы довольны?
- Я не могу быть доволен, когда мы проиграли 1:3. Но за содержание, кроме пропущенных голов, я всех ребят могу только поблагодарить.
- Рассчитывали на быстрый гол?
- Просто хотели забить. Быстро или нет - не имеет значения с «Зенитом»: ты либо забиваешь, либо сидишь в глухой обороне. Мы старались не сидеть, это вылилось в такой неожиданный гол. Он вроде бы воодушевил команду, но сбавило этот темп то, что мы сами пропустили быстро, - приводит слова Башкирова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
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Напомним, «Зенит» в матче 14-го тура чемпионата России дома обыграл «Крылья Советов» со счетом 3:1. На гол Кристиана Паскуато сине-бело-голубые ответили дублем Артема Дзюбы, еще один гол забил Милан Родич в свои ворота.
После этого матча петербуржцы занимают третье место в турнирной таблице, имея в активе 31 очко. Самарцы с восемью очками остались на последнем месте.
Следующий матч «Зенит» проведет 27 ноября на выезде с «Краснодаром». «Крылья» в этот же день встретятся с «Томью».
Матч
Зенит - Крылья Советов - 3:1 (2:1)
Голы
Паскуато 4 (0:1). Дзюба 10 (1:1). Родич 37 (2:1 - автогол). Дзюба 89 (3:1 - пен.).
Состав
Зенит: Лодыгин, Анюков (Юсупов, 66), Новосельцев, Ломбертс, Чернов, Мак (Шатов, 72), Маурисио, Жулиано (Джорджевич, 79), Хави Гарсия, Кокорин, Дзюба
Крылья Советов: Лория, Цаллагов, Ятченко, Надсон, Таранов, Маргасов (Ткачёв, 67), Родич, Башкиров, Молло, Паскуато (Чочиев, 84), Корниленко
Предупреждения:
Маурисио, 69 - Надсон, 22; Таранов, 52; Маргасов, 63
Судья:
Александр Егоров (Россия)
Место и дата
20 ноября 19:30, Петровский, Текстовая трансляция