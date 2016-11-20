Евгений Башкиров: Последние две игры показывают, что потенциал у «Крыльев» еще есть

Полузащитник «Крыльев Советов» Евгений Башкиров поделился впечатлениями от поражения в матче с «Зенитом» (1:3).

- «Зенит» доминировал большую часть матча, но поражение все равно обидное. Отдали много сил, а моменты во втором тайме создавали. Жаль, не забили второй - очень этого хотели. Команда собирается вылезать со дна. Последние две игры показывают, что потенциал у нас еще есть.

- То есть игрой вы довольны?

- Я не могу быть доволен, когда мы проиграли 1:3. Но за содержание, кроме пропущенных голов, я всех ребят могу только поблагодарить.

- Рассчитывали на быстрый гол?

- Просто хотели забить. Быстро или нет - не имеет значения с «Зенитом»: ты либо забиваешь, либо сидишь в глухой обороне. Мы старались не сидеть, это вылилось в такой неожиданный гол. Он вроде бы воодушевил команду, но сбавило этот темп то, что мы сами пропустили быстро, - приводит слова Башкирова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, «Зенит» в матче 14-го тура чемпионата России дома обыграл «Крылья Советов» со счетом 3:1. На гол Кристиана Паскуато сине-бело-голубые ответили дублем Артема Дзюбы, еще один гол забил Милан Родич в свои ворота.

После этого матча петербуржцы занимают третье место в турнирной таблице, имея в активе 31 очко. Самарцы с восемью очками остались на последнем месте.

Следующий матч «Зенит» проведет 27 ноября на выезде с «Краснодаром». «Крылья» в этот же день встретятся с «Томью».