Дубль ван Перси принес «Фенербахче» победу над «Галатасараем»
Матч 11-го тура
чемпионата Турции между «Фенербахче» и «Галатасараем» завершился победой
хозяев. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Фенербахче».
В составе
победителей дубль сделал Робин ван Перси. Один из мячей он забил с пенальти. «Фенербахче»
набрал 21 очко и занимает третье место. У «Галатасарая» 20 очков и пятое место.
Лидирует «Бешикташ», у него 27 очков. Вторым идет «Истанбул Башакшехир», у
которого 26 очков и матч против «Ризеспора» в запасе.
Чемпионат Турции
11-й тур
«Фенербахче» - «Галатасарай»
- 2:0
Голы: Ван Перси,
45, 78 (с пенальти).
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