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«Астраханочка проиграла «Ференцварошу», но продолжить играть в Лиге чемпионов

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«Астраханочка» потерпела поражение от «Ференцвароша» (28:33) в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Несмотря на это чемпион России продолжит выступать в турнире. Накануне после поражения «Лейпцига» от «Вардара» «Астраханочка» гарантировала себе третье место в группе B.

Самой результативной в матче с «Ференцварошом» стала левая полусредняя Карина Сабирова, забившая 11 голов.

«Астраханочка» сыграет в группе 1 основного раунда, куда вышла без набранных очков и на данный момент занимает шестое место.

На этой стадиции «Астраханочка» сыграет с «Будучностью» (Черногория), «Метцем» (Франция) и «Тюрингером» (Германия).

Лига чемпионов

Женщины

Групповой этап

Группа B

6-й тур

«Астраханочка» (Россия) – «Ференцварош» (Венгрия) – 28:33 (14:14)

«Астраханочка»: Рябцева, Трусова, Ваганова; Сабирова (11), Кожокарь (5), Чигиринова (4), Постнова (3), Левша (2), Зеленкова (2), Сисенова (1), Чаплыгина, Иванова, Клименко, Шичкина, Сорокина, Емельяненко.

Турнирное положение: 1. «Вардар» (Македония) – 11 очков. 2. «Ференцварош» – 9. 3. «Астраханочка» – 2. 4. «Лейпциг» (Германия) – 2.

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