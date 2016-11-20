«Астраханочка проиграла «Ференцварошу», но продолжить играть в Лиге чемпионов
«Астраханочка»
потерпела поражение от «Ференцвароша» (28:33) в матче шестого тура группового
этапа Лиги чемпионов.
Несмотря на это чемпион России продолжит выступать в турнире. Накануне после поражения «Лейпцига» от «Вардара» «Астраханочка» гарантировала себе третье место в группе B.
Самой результативной в матче с «Ференцварошом» стала левая полусредняя Карина Сабирова, забившая 11 голов.
«Астраханочка» сыграет в группе 1 основного раунда, куда вышла без набранных очков и на данный момент занимает шестое место.
На этой стадиции «Астраханочка» сыграет с «Будучностью» (Черногория), «Метцем» (Франция) и «Тюрингером» (Германия).
Лига чемпионов
Женщины
Групповой этап
Группа B
6-й тур
«Астраханочка»
(Россия) – «Ференцварош» (Венгрия) – 28:33 (14:14)
«Астраханочка»: Рябцева, Трусова, Ваганова; Сабирова (11), Кожокарь (5), Чигиринова (4), Постнова (3), Левша (2), Зеленкова (2), Сисенова (1), Чаплыгина, Иванова, Клименко, Шичкина, Сорокина, Емельяненко.
Турнирное положение:
1. «Вардар» (Македония) – 11 очков. 2. «Ференцварош» – 9. 3. «Астраханочка» –
2. 4. «Лейпциг» (Германия) – 2.