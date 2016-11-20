Мирча Луческу: «Спартак» заслуживает быть на первом месте

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился впечатлениями от победы над «Крыльями Советов» (3:1).

- «Зенит» не сможет занять первое место в первом круге. Для вас важно, что «Спартак» опередил «Зенит»?

- «Спартак» играет хорошо, у них большой энтузиазм, они выигрывают. Когда ты побеждаешь, это приносит еще и удачу. Момент, что они забили в дополнительное время, говорит за себя. Они заслуживают быть на первом месте. Они переживают хороший момент, - приводит слова Луческу корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, «Зенит» в матче 14-го тура чемпионата России дома обыграл «Крылья Советов» со счетом 3:1. В этом же туре «Спартак» обыграл пермский «Амкар» со счетом 1:0.

После этого матча петербуржцы занимают третье место в турнирной таблице, имея в активе 31 очко. Московский клуб с 34 очками расположился на первом месте.

Следующий матч «Зенит» проведет 27 ноября на выезде с «Краснодаром». «Спартак» 26 ноября встретится с «Тереком» в Грозном.