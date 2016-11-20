Мирча Луческу: «Спартак» заслуживает быть на первом месте
Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился впечатлениями от победы над «Крыльями Советов» (3:1).
- «Зенит» не сможет занять первое место в первом круге. Для вас важно, что «Спартак» опередил «Зенит»?
- «Спартак» играет хорошо, у них большой энтузиазм, они выигрывают. Когда ты побеждаешь, это приносит еще и удачу. Момент, что они забили в дополнительное время, говорит за себя. Они заслуживают быть на первом месте. Они переживают хороший момент, - приводит слова Луческу корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
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Напомним, «Зенит» в матче 14-го тура чемпионата России дома обыграл «Крылья Советов» со счетом 3:1. В этом же туре «Спартак» обыграл пермский «Амкар» со счетом 1:0.
После этого матча петербуржцы занимают третье место в турнирной таблице, имея в активе 31 очко. Московский клуб с 34 очками расположился на первом месте.
Следующий матч «Зенит» проведет 27 ноября на выезде с «Краснодаром». «Спартак» 26 ноября встретится с «Тереком» в Грозном.
Матч
Зенит - Крылья Советов - 3:1 (2:1)
Голы
Паскуато 4 (0:1). Дзюба 10 (1:1). Родич 37 (2:1 - автогол). Дзюба 89 (3:1 - пен.).
Состав
Зенит: Лодыгин, Анюков (Юсупов, 66), Новосельцев, Ломбертс, Чернов, Мак (Шатов, 72), Маурисио, Жулиано (Джорджевич, 79), Хави Гарсия, Кокорин, Дзюба
Крылья Советов: Лория, Цаллагов, Ятченко, Надсон, Таранов, Маргасов (Ткачёв, 67), Родич, Башкиров, Молло, Паскуато (Чочиев, 84), Корниленко
Предупреждения:
Маурисио, 69 - Надсон, 22; Таранов, 52; Маргасов, 63
Судья:
Александр Егоров (Россия)
Место и дата
20 ноября 19:30, Петровский, Текстовая трансляция