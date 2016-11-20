Валерий Гладилин: «Спартак» хотел победить «Амкар» на классе

Бывший игрок «Спартака» Валерий Гладилин поделился эмоциями от игры красно белых в матче 14-го тура РФПЛ против «Амкара».

- В первом тайме мы увидели равную игру. «Спартак» показывал немного академичный футбол, хотел победить «Амкар» на классе, а надо показывать характер. Во втором тайме команда сделала выводы и начала играть с максимальной самоотдачей, и сразу всё стало получаться.



Победный гол Дениса Глушакова был закономерным. Для хозяев поля было бы обидно сыграть в нулевую ничью, ведь победу они заслужили. Если «Спартак» будет все время играть, как во втором тайме с «Амкаром», то он станет чемпионом в этом сезоне. В каждой игре нужно выкладываться, за счёт одного класса никого не обыграешь, - передает слова Гладилина «Чемпионат».

Напомним, в воскресенье «Спартак» переиграл пермский «Амкар». Матч прошел в Москве на поле стадиона «Открытие Арене» и закончился со счетом 1:0.