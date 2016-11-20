Валерий Гладилин: «Спартак» хотел победить «Амкар» на классе
Бывший игрок «Спартака» Валерий Гладилин поделился эмоциями от игры красно белых в матче 14-го тура РФПЛ против «Амкара».
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В первом тайме мы увидели равную игру.
«Спартак» показывал немного академичный
футбол, хотел победить «Амкар» на классе,
а надо показывать характер. Во втором
тайме команда сделала выводы и начала
играть с максимальной самоотдачей, и
сразу всё стало получаться.
Победный гол Дениса Глушакова был закономерным. Для хозяев поля было бы обидно сыграть в нулевую ничью, ведь победу они заслужили. Если «Спартак» будет все время играть, как во втором тайме с «Амкаром», то он станет чемпионом в этом сезоне. В каждой игре нужно выкладываться, за счёт одного класса никого не обыграешь, - передает слова Гладилина «Чемпионат».
Напомним, в воскресенье «Спартак» переиграл пермский «Амкар». Матч прошел в Москве на поле стадиона «Открытие Арене» и закончился со счетом 1:0.
Матч
Голы
Глушаков 90 (1:0).
Состав
Спартак: Ребров, Комбаров, Маурисио (Пуцко, 81), Ещенко, Кутепов, Зобнин (Давыдов, 81), Ананидзе, Мельгарехо (Зуев, 90), Промес, Глушаков, Фернандо
Амкар: Селихов, Джикия, Милькович, Конде, Идову, Занев, Костюков (Анене, 42), Шаваев (Зайцев, 59), Йовичич, Комолов, Баланович (Шиндер, 89)
Предупреждения:
Маурисио, 69; Промес, 90 - Баланович, 67; Комолов, 76; Идову, 76; Джикия, 90; Милькович, 90
Судья:
Сергей Лапочкин (Россия)
Место и дата
20 ноября 17:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция