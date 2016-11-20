Гиорги Лория: Думаю, «Крылья Советов» будут играть в более атакующий футбол

Вратарь «Крыльев Советов» Гиорги Лория поделился впечатлениями от поражения в матче с «Зенитом» (1:3).

- Вадим Скрипченко сказал, что доволен качеством игры. Как с вашей точки зрения?

- Новый тренер, новая тактика, раньше играли в пять защитников, сейчас четыре. Перестроение идет. Думаю, сейчас будем играть в более атакующий футбол. Время для этого надо, чтобы мы сыгрались.

- Можно сказать, что не справились с Дзюбой?

- Справились? Футбол - это не борьба.

- Когда Корниленко фолил на Дзюбе, это было что-то из борьбы.

- Я повтора не видел, так что не могу это комментировать. У нас контактный вид спорта. А пенальти был?

- На наш взгляд, да.

- Так получилось, судьи все видели.

- Какая атмосфера в команде? Лишний раз в турнирную таблицу вряд ли хочется смотреть.

- Нам надо настраиваться на следующую игру, забыть прошедшую, думать о том, чтобы выиграть, - приводит слова Лории корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, «Зенит» в матче 14-го тура чемпионата России дома обыграл «Крылья Советов» со счетом 3:1. На гол Кристиана Паскуато сине-бело-голубые ответили дублем Артема Дзюбы, еще один гол забил Милан Родич в свои ворота.

После этого матча петербуржцы занимают третье место в турнирной таблице, имея в активе 31 очко. Самарцы с восемью очками остались на последнем месте.

Следующий матч «Зенит» проведет 27 ноября на выезде с «Краснодаром». «Крылья» в этот же день встретятся с «Томью».