Гиорги Лория: Думаю, «Крылья Советов» будут играть в более атакующий футбол
Вратарь «Крыльев Советов» Гиорги Лория поделился впечатлениями от поражения в матче с «Зенитом» (1:3).
- Вадим Скрипченко сказал, что доволен качеством игры. Как с вашей точки зрения?
- Новый тренер, новая тактика, раньше играли в пять защитников, сейчас четыре. Перестроение идет. Думаю, сейчас будем играть в более атакующий футбол. Время для этого надо, чтобы мы сыгрались.
- Можно сказать, что не справились с Дзюбой?
- Справились? Футбол - это не борьба.
- Когда Корниленко фолил на Дзюбе, это было что-то из борьбы.
- Я повтора не видел, так что не могу это комментировать. У нас контактный вид спорта. А пенальти был?
- На наш взгляд, да.
- Так получилось, судьи все видели.
- Какая атмосфера в команде? Лишний раз в турнирную таблицу вряд ли хочется смотреть.
- Нам надо настраиваться на следующую игру, забыть прошедшую, думать о том, чтобы выиграть, - приводит слова Лории корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
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Напомним, «Зенит» в матче 14-го тура чемпионата России дома обыграл «Крылья Советов» со счетом 3:1. На гол Кристиана Паскуато сине-бело-голубые ответили дублем Артема Дзюбы, еще один гол забил Милан Родич в свои ворота.
После этого матча петербуржцы занимают третье место в турнирной таблице, имея в активе 31 очко. Самарцы с восемью очками остались на последнем месте.
Следующий матч «Зенит» проведет 27 ноября на выезде с «Краснодаром». «Крылья» в этот же день встретятся с «Томью».
Матч
Зенит - Крылья Советов - 3:1 (2:1)
Голы
Паскуато 4 (0:1). Дзюба 10 (1:1). Родич 37 (2:1 - автогол). Дзюба 89 (3:1 - пен.).
Состав
Зенит: Лодыгин, Анюков (Юсупов, 66), Новосельцев, Ломбертс, Чернов, Мак (Шатов, 72), Маурисио, Жулиано (Джорджевич, 79), Хави Гарсия, Кокорин, Дзюба
Крылья Советов: Лория, Цаллагов, Ятченко, Надсон, Таранов, Маргасов (Ткачёв, 67), Родич, Башкиров, Молло, Паскуато (Чочиев, 84), Корниленко
Предупреждения:
Маурисио, 69 - Надсон, 22; Таранов, 52; Маргасов, 63
Судья:
Александр Егоров (Россия)
Место и дата
20 ноября 19:30, Петровский, Текстовая трансляция