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Женщина пыталась нанести ранение ножом форварду «Атлетико Насьоналя» после финала Кубка Колумбии

Источник:  ASКомментарии

После финального матча Кубка Колумбии между «Атлетико Насьоналем» и «Хуниором» произошел неприятный инцидент. Одна из болельщиц нанесла повреждение лезвием ножа нападающему победителей Мигелю Анхелю Борхе.

«Атлетико Насьональ» победил со счетом 1:0. В первом матче финала команда также победила со счетом 2:1 и по итогам двух матчей завоевала трофей.

После матча Борха праздновал победу вместе со своими партнерами. В это время он почувствовал боль. Оказалось, что среди выбежавших болельщиков была женщина с лезвием ножа, которая нанесла ему порез.

«Когда я праздновал победу со своей семьей и делал фотографии, на поле вышла женщина с лезвием ножа. Она пыталась поранить меня, но, слава Богу она только поцарапала меня и повредила футболку. Завтра я схожу к доктору, чтобы проверить, не было ли там какой-то инфекции. Очень жаль, что такое случается  футболе. Нельзя допускать вооруженных людей на поле», - цитирует Борху AS.

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