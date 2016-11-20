Женщина пыталась нанести ранение ножом форварду «Атлетико Насьоналя» после финала Кубка Колумбии
После финального
матча Кубка Колумбии между «Атлетико Насьоналем» и «Хуниором» произошел
неприятный инцидент. Одна из болельщиц нанесла повреждение лезвием ножа
нападающему победителей Мигелю Анхелю Борхе.
«Атлетико
Насьональ» победил со счетом 1:0. В первом матче финала команда также победила
со счетом 2:1 и по итогам двух матчей завоевала трофей.
После матча
Борха праздновал победу вместе со своими партнерами. В это время он
почувствовал боль. Оказалось, что среди выбежавших болельщиков была женщина с
лезвием ножа, которая нанесла ему порез.
«Когда я
праздновал победу со своей семьей и делал фотографии, на поле вышла женщина с
лезвием ножа. Она пыталась поранить меня, но, слава Богу она только поцарапала
меня и повредила футболку. Завтра я схожу к доктору, чтобы проверить, не было
ли там какой-то инфекции. Очень жаль, что такое случается футболе. Нельзя допускать вооруженных людей
на поле», - цитирует Борху AS.