Лука Джорджевич: Уверен, что получу свой шанс в «Зените»
Нападающий «Зенита» Лука Джорджевич поделился впечатлениями от победы над «Крыльями Советов» (3:1).
- Матч получился тяжелым, в конце концов важно, что мы его выиграли. «Крылья» играли хорошо, нам было сложно. Мы знали, что «Спартак» выиграл свой матч перед нами, поэтому для нас было важно взять три очка.
- Вы смотрели матч «Спартака» с «Амкаром»?
- Нет, мы только после своей игры посмотрели результат. Чемпионат России - длинный турнир, каждая команда когда-то теряет очки.
- Сейчас осталось лишь два претендента на чемпионство - «Зенит» и «Спартак»?
- Я бы так не сказал, потому что до конца сезона осталось много игр, еще против ЦСКА сложно играть. Во втором круге армейцы будут много играть дома.
- Против «Маккаби» выйдете в стартовом составе?
- Мы еще не знаем. Каждый игрок готовился только к матчу с «Крыльями», завтра начнем подготовку к «Маккаби». Мне остается только надеется, что я получу больше игровых минут.
- Физически как себя чувствуете?
- Хорошо. Сложно, когда играешь немного или вообще не выходишь на поле.
- Важно для «Зенита» выиграть все шесть матчей в группе Лиги Европы?
- Да, это нечто особенное - играть в Европе, много людей смотрят на тебя. Это важно для такого клуба, как «Зенит», выиграть все матчи. Мы должны настраиваться на победу, даже когда она нам не нужна.
- Вы обсуждали с тренерами сборной Черногории свое будущее?
- Тут ясно: если буду играть в клубе - получу шанс в сборной. Последние матчи в квалификации ЧМ-2018 сложились немного неудачно, но будем идти шаг за шагом.
- Может, они советовали сменить клуб?
- Нет, тренер понимает, что я играю в большом клубе и нелегко заработать свой шанс. Я уверен, что получу свой шанс, и буду к нему готов, - приводит слова Джорджевича корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
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Напомним, «Зенит» в матче 14-го тура чемпионата России дома обыграл «Крылья Советов» со счетом 3:1. На гол Кристиана Паскуато сине-бело-голубые ответили дублем Артема Дзюбы, еще один гол забил Милан Родич в свои ворота.
После этого матча петербуржцы занимают третье место в турнирной таблице, имея в активе 31 очко. Самарцы с восемью очками остались на последнем месте.
Следующий матч «Зенит» проведет 27 ноября на выезде с «Краснодаром». «Крылья» в этот же день встретятся с «Томью».
Матч
Зенит - Крылья Советов - 3:1 (2:1)
Голы
Паскуато 4 (0:1). Дзюба 10 (1:1). Родич 37 (2:1 - автогол). Дзюба 89 (3:1 - пен.).
Состав
Зенит: Лодыгин, Анюков (Юсупов, 66), Новосельцев, Ломбертс, Чернов, Мак (Шатов, 72), Маурисио, Жулиано (Джорджевич, 79), Хави Гарсия, Кокорин, Дзюба
Крылья Советов: Лория, Цаллагов, Ятченко, Надсон, Таранов, Маргасов (Ткачёв, 67), Родич, Башкиров, Молло, Паскуато (Чочиев, 84), Корниленко
Предупреждения:
Маурисио, 69 - Надсон, 22; Таранов, 52; Маргасов, 63
Судья:
Александр Егоров (Россия)
Место и дата
20 ноября 19:30, Петровский, Текстовая трансляция