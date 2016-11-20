Лука Джорджевич: Уверен, что получу свой шанс в «Зените»

Нападающий «Зенита» Лука Джорджевич поделился впечатлениями от победы над «Крыльями Советов» (3:1).

- Матч получился тяжелым, в конце концов важно, что мы его выиграли. «Крылья» играли хорошо, нам было сложно. Мы знали, что «Спартак» выиграл свой матч перед нами, поэтому для нас было важно взять три очка.

- Вы смотрели матч «Спартака» с «Амкаром»?

- Нет, мы только после своей игры посмотрели результат. Чемпионат России - длинный турнир, каждая команда когда-то теряет очки.

- Сейчас осталось лишь два претендента на чемпионство - «Зенит» и «Спартак»?

- Я бы так не сказал, потому что до конца сезона осталось много игр, еще против ЦСКА сложно играть. Во втором круге армейцы будут много играть дома.

- Против «Маккаби» выйдете в стартовом составе?

- Мы еще не знаем. Каждый игрок готовился только к матчу с «Крыльями», завтра начнем подготовку к «Маккаби». Мне остается только надеется, что я получу больше игровых минут.

- Физически как себя чувствуете?

- Хорошо. Сложно, когда играешь немного или вообще не выходишь на поле.

- Важно для «Зенита» выиграть все шесть матчей в группе Лиги Европы?

- Да, это нечто особенное - играть в Европе, много людей смотрят на тебя. Это важно для такого клуба, как «Зенит», выиграть все матчи. Мы должны настраиваться на победу, даже когда она нам не нужна.

- Вы обсуждали с тренерами сборной Черногории свое будущее?

- Тут ясно: если буду играть в клубе - получу шанс в сборной. Последние матчи в квалификации ЧМ-2018 сложились немного неудачно, но будем идти шаг за шагом.

- Может, они советовали сменить клуб?

- Нет, тренер понимает, что я играю в большом клубе и нелегко заработать свой шанс. Я уверен, что получу свой шанс, и буду к нему готов, - приводит слова Джорджевича корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, «Зенит» в матче 14-го тура чемпионата России дома обыграл «Крылья Советов» со счетом 3:1. На гол Кристиана Паскуато сине-бело-голубые ответили дублем Артема Дзюбы, еще один гол забил Милан Родич в свои ворота.

После этого матча петербуржцы занимают третье место в турнирной таблице, имея в активе 31 очко. Самарцы с восемью очками остались на последнем месте.

Следующий матч «Зенит» проведет 27 ноября на выезде с «Краснодаром». «Крылья» в этот же день встретятся с «Томью».