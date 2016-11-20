«Реал Сосьедад» на выезде обыграл «Спортинг»
Матч 12-го тура
чемпионата Испании между хихонским «Спортингом» и «Реал Сосьедадом» завершился
победой гостей. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Реал Сосьедада».
В составе
победителей отличились Хаби Прието, Давид Сурутуса и Иньиго Мартинес. У «Спортинга»
гол в активе Дуйе Чопа. «Реал Сосьедад» набрал 22 очка и занимает пятое место.
У «Спортинга» девять очков и 18-е место.
Чемпионат
Испании. Примера
12-й тур
Матч
Спортинг - Реал Сосьедад - 1:3 (1:1)
Голы
Прието 19 (0:1). Чоп 28 (1:1). Сурутуса 51 (1:2). Мартинес И. 56 (1:3).
Состав
Спортинг: Куэльяр, Дуглас, Аморебьета, Мере, Канелья, Касес, Альварес (Торрес, 69), Гомес (Бургуи, 60), Вигуэра, Чоп, Родригес (Кастро, 60)
Реал Сосьедад: Рульи, Мартинес И., Мартинес К., Берчиче, Прието, Сурутуса (Каналес, 83), Ильярраменди, Ойарсабаль (Конча, 78), Навас, Вела (Хуанми, 70), Виллиан
Предупреждения:
Дуглас, 25; Торрес, 77 - Виллиан, 88
Судья:
Хуан Мартинес Мунуэра (Испания)
Место и дата
20 ноября 20:30, Эль Молинон, Онлайн-трансляция