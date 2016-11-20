«Реал Сосьедад» на выезде обыграл «Спортинг»

Примера. 12-й тур. «Валенсия» и «Гранада» сыграли вничью, «Атлетик» - «Вильярреал» и другие матчи. Онлайн

Примера. 12-й тур. «Валенсия» и «Гранада» сыграли вничью, «Атлетик» - «Вильярреал» и другие матчи. Онлайн Результаты матчей 12-го тура чемпионата Испании.

Матч 12-го тура чемпионата Испании между «Валенсией» и «Гранадой» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:1.

«Валенсия» и «Гранада» сыграли вничью Матч 12-го тура чемпионата Испании между «Валенсией» и «Гранадой» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:1.

Защитник «Атлетико» Филипе Луис подвел итоги матча 12-го тура примеры с «Реалом» (0:3) на стадионе «Висенте Кальдерон» в Мадриде.

Филипе Луис: Если выиграем в среду, снова станем «Атлетико»

Филипе Луис: Если выиграем в среду, снова станем «Атлетико» Защитник «Атлетико» Филипе Луис подвел итоги матча 12-го тура примеры с «Реалом» (0:3) на стадионе «Висенте Кальдерон» в Мадриде.

Невразумительно начав сезон, нападающий «Реала» Криштиану Роналду ответил всем критикам, сделав хет-трик в мадридском дерби с «Атлетико».

Криштиану снова на вершине

Криштиану снова на вершине Невразумительно начав сезон, нападающий «Реала» Криштиану Роналду ответил всем критикам, сделав хет-трик в мадридском дерби с «Атлетико».

«Манчестер Сити» готов заплатить за нападающего «Барселоны» Лионеля Месси 230 миллионов евро, сообщает Daily Mirror.

«Манчестер Сити» готов заплатить за Месси 230 млн евро «Манчестер Сити» готов заплатить за нападающего «Барселоны» Лионеля Месси 230 миллионов евро, сообщает Daily Mirror.

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне поделился впечатлениями после матча против мадридского «Реала» в чемпионате Испании. Напомним, что его команда уступила со счетом 0:3.

Диего Симеоне: До пенальти мы играли хорошо

Диего Симеоне: До пенальти мы играли хорошо Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне поделился впечатлениями после матча против мадридского «Реала» в чемпионате Испании. Напомним, что его команда уступила со счетом 0:3.

Полузащитник мадридского «Реала» Иско после крупной победы своей команды над земляками из «Атлетико» в выездном матче 12-го тура чемпионата Испании признался, что доволен своей игрой и гордится результатом.

Иско: Горжусь крупной победой над «Атлетико» Полузащитник мадридского «Реала» Иско после крупной победы своей команды над земляками из «Атлетико» в выездном матче 12-го тура чемпионата Испании признался, что доволен своей игрой и гордится результатом.

Защитник донецкого «Шахтера» Дарио Срна может стать игроком «Барселоны». Об этом сообщает испанские СМИ.

Срна согласовал условия контракта с «Барселоной» Защитник донецкого «Шахтера» Дарио Срна может стать игроком «Барселоны». Об этом сообщает испанские СМИ.

Футболисты мадридского «Реала» в гостевом матче 12-го тура чемпионата Испании крупно обыграли земляков из «Атлетико» - 3:0. Все три гола в составе гостей забил португалец Криштиану Роналду.

Роналду вышел на первое место по числу голов в матчах с «Атлетико»

Роналду вышел на первое место по числу голов в матчах с «Атлетико» Футболисты мадридского «Реала» в гостевом матче 12-го тура чемпионата Испании крупно обыграли земляков из «Атлетико» - 3:0. Все три гола в составе гостей забил португалец Криштиану Роналду.

Футболисты мадридского «Атлетико» в домашнем матче 12-го тура чемпионата Испании крупно проиграли землякам из «Реала».

Хет-трик Роналду помог «Реалу» разгромить «Атлетико» Футболисты мадридского «Атлетико» в домашнем матче 12-го тура чемпионата Испании крупно проиграли землякам из «Реала».

Сегодня «Советский спорт» проводит текстовую трансляцию мадридского дерби между «Атлетико» и «Реалом».

«Атлетико» – «Реал» - 0:3. Как это было

«Атлетико» – «Реал» - 0:3. Как это было Сегодня «Советский спорт» проводит текстовую трансляцию мадридского дерби между «Атлетико» и «Реалом».

Матч 12-го тура чемпионата Испании между «Эйбаром» и Сельтой» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Эйбара».

«Эйбар» дома обыграл «Сельту» Матч 12-го тура чемпионата Испании между «Эйбаром» и Сельтой» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Эйбара».

Стали известны стартовые составы команд в матче 12-го тура чемпионата Испании между мадридскими «Атлетико» и «Реалом».

«Атлетико» – «Реал». Стартовые составы Стали известны стартовые составы команд в матче 12-го тура чемпионата Испании между мадридскими «Атлетико» и «Реалом».

«Барселона» и «Малага» сыграли вничью (0:0) в матче 12-го тура примеры на «Камп Ноу».

«Барселона» без Месси и Суареса не смогла обыграть в большинстве «Малагу»

«Барселона» без Месси и Суареса не смогла обыграть в большинстве «Малагу» «Барселона» и «Малага» сыграли вничью (0:0) в матче 12-го тура примеры на «Камп Ноу».

Матч 12-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Малагой» стал юбилейным для полузащитника хозяев Серхио Бускетса.

«Барселона» – «Малага». Бускетс проводит 400-й матч за «Барсу» Матч 12-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Малагой» стал юбилейным для полузащитника хозяев Серхио Бускетса.

Сегодня «Барселона» сыграет с «Малагой» в матче 12-го тура чемпионата Испании. В этой игре не примет участия нападающий хозяев поля Лионель Месси.

Месси пропустит матч с «Малагой» из-за плохого самочувствия Сегодня «Барселона» сыграет с «Малагой» в матче 12-го тура чемпионата Испании. В этой игре не примет участия нападающий хозяев поля Лионель Месси.

«Севилья» поднялась на третье место в примере, вырвав победу у «Депортиво»

«Севилья» поднялась на третье место в примере, вырвав победу у «Депортиво» «Депортиво» дома уступил «Севилье» (2:3) в 12-м туре чемпионата Испании.

Руководство миланского «Интера» собирается предложить 50 миллионов евро мадридскому «Атлетико» за контракт главного тренера Диего Симеоне, сообщает Corriere Dello Sport.

«Интер» готов заплатить «Атлетико» 50 млн евро за Симеоне Руководство миланского «Интера» собирается предложить 50 миллионов евро мадридскому «Атлетико» за контракт главного тренера Диего Симеоне, сообщает Corriere Dello Sport.

Мадридское дерби в картинках Матч «Атлетико» – «Реал» в инфографике «Советского спорта».