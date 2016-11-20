Артем Дзюба: Обидно, что отобрали хет-трик, но главное, что «Зенит» победил

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился впечатлениями от победы над «Крыльями Советов» (3:1).

- Рады, что победили в непростой игре. Не стоит обманываться и смотреть, что они на последнем месте. Команда меняется и перестраивается, новый тренер требует от них играть в атакующем стиле. С пяти защитников команда перешла на четырех. Каждая их атака таила угрозу, неприятный получился матч. Хорошо, что закончили именно так. Проигрывать не хотелось.

- Обидно, что у вас отобрали хет-трик?

- Второй гол записали Родичу? Обидно, но главное, что мы победили. Это важнее.

- Значит, 2,5 мяча у вас.

- Точно не три? Ладно, пусть будет два. Главное - три очка команды. Все мы видели, что «Спартак» в концовке забил, отпускать их нельзя, сейчас очень важный отрезок. Следующий матч в «Краснодаре», будет непросто, - приводит слова Дзюбы корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, «Зенит» в матче 14-го тура чемпионата России дома обыграл «Крылья Советов» со счетом 3:1. На гол Кристиана Паскуато сине-бело-голубые ответили дублем Артема Дзюбы, еще один гол забил Милан Родич в свои ворота.

После этого матча петербуржцы занимают третье место в турнирной таблице, имея в активе 31 очко. Самарцы с восемью очками остались на последнем месте.

Следующий матч «Зенит» проведет 27 ноября на выезде с «Краснодаром». «Крылья» в этот же день встретятся с «Томью».