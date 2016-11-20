Артем Дзюба: Обидно, что отобрали хет-трик, но главное, что «Зенит» победил
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился впечатлениями от победы над «Крыльями Советов» (3:1).
- Рады, что победили в непростой игре. Не стоит обманываться и смотреть, что они на последнем месте. Команда меняется и перестраивается, новый тренер требует от них играть в атакующем стиле. С пяти защитников команда перешла на четырех. Каждая их атака таила угрозу, неприятный получился матч. Хорошо, что закончили именно так. Проигрывать не хотелось.
- Обидно, что у вас отобрали хет-трик?
- Второй гол записали Родичу? Обидно, но главное, что мы победили. Это важнее.
- Значит, 2,5 мяча у вас.
- Точно не три? Ладно, пусть будет два. Главное - три очка команды. Все мы видели, что «Спартак» в концовке забил, отпускать их нельзя, сейчас очень важный отрезок. Следующий матч в «Краснодаре», будет непросто, - приводит слова Дзюбы корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
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Напомним, «Зенит» в матче 14-го тура чемпионата России дома обыграл «Крылья Советов» со счетом 3:1. На гол Кристиана Паскуато сине-бело-голубые ответили дублем Артема Дзюбы, еще один гол забил Милан Родич в свои ворота.
После этого матча петербуржцы занимают третье место в турнирной таблице, имея в активе 31 очко. Самарцы с восемью очками остались на последнем месте.
Следующий матч «Зенит» проведет 27 ноября на выезде с «Краснодаром». «Крылья» в этот же день встретятся с «Томью».
Матч
Зенит - Крылья Советов - 3:1 (2:1)
Голы
Паскуато 4 (0:1). Дзюба 10 (1:1). Родич 37 (2:1 - автогол). Дзюба 89 (3:1 - пен.).
Состав
Зенит: Лодыгин, Анюков (Юсупов, 66), Новосельцев, Ломбертс, Чернов, Мак (Шатов, 72), Маурисио, Жулиано (Джорджевич, 79), Хави Гарсия, Кокорин, Дзюба
Крылья Советов: Лория, Цаллагов, Ятченко, Надсон, Таранов, Маргасов (Ткачёв, 67), Родич, Башкиров, Молло, Паскуато (Чочиев, 84), Корниленко
Предупреждения:
Маурисио, 69 - Надсон, 22; Таранов, 52; Маргасов, 63
Судья:
Александр Егоров (Россия)
Место и дата
20 ноября 19:30, Петровский, Текстовая трансляция