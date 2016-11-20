«Кубань» победила «Хипо» и вышла в групповой этап Кубка ЕГФ

«Кубань» одержала победу в ответном матче третьего раунда Кубка ЕГФ с австрийским «Хипо» (32:26).

По сумме двух матчей российская команда выиграла со счетом 61:49 и в январе продолжит выступление в групповом этапе Кубка ЕГФ.

По семь голов в ворота «Хипо» в Краснодаре забили Ольга Горшенина и Полина Кузнецова.

Жеребьевка группового этапа пройдет 22 ноября. Напомним, Россия будет представлена тремя клубами: «Ростов-Дон», «Лада» и «Кубань».

Кубок ЕГФ

Женщины

3-й раунд

2-й матч

«Кубань» (Россия) – «Хипо» (Австрия) – 32:26 (14:14)

«Кубань»: Калинина, Самарская; Горшенина (7), Кузнецова (7), Судакова (6), В. Жилинскайте (3), Антонова (2), Королева (2), Ускова (2), Дьяченко (1), Гаряева (1), Лисцевич (1), Даньшина, Дивак, Маренникова, Я. Жилинскайте.

Первый матч – 29:23.