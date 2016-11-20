Марко Трабукки: В деле Еременко возможен второй тайм

Агент полузащитника ЦСКА и сборной Финляндии Романа Еременко Марко Трабукки прокомментировал дисквалификацию финского хавбека.

- Я узнал об этом, как и все, 6 октября, когда УЕФА отстранил Романа. Был, мягко говоря, удивлен. Отдыхал в это время в Нью-Йорке. Пока есть такое решение, его надо принять, но комментировать стоит, скажем так, когда закончится матч. Сейчас закончился только первый тайм. ЦСКА никак здесь не виноват и не должен никакой апелляции подавать. Это сугубо дела игрока и его жизни. Роман уверяет меня, что все совсем не так, как пишут. Я знаю Еременко 12 лет и верю ему. Но серьезно комментировать хочу только уже после «матча». Есть мнение, что нас ждет второй тайм и, быть может, еще дополнительное время. Если после «матча» дисквалификация и ее срок останутся в силе, ЦСКА имеет все основания расторгнуть соглашение с игроком, - рассказал Трабукки в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, Напомним, 18 ноября УЕФА дисквалифицировал игрока на два года за употребление кокаина. Допинг-проба, в которой был обнаружен наркотик, была взята у Еременко 14 сентября после матча группового этапа Лиги чемпионов против «Байера» (2:2).

Добавим, что контракт футболиста с клубом действует до июня 2018 года.