Артем Дзюба: Не обращаю внимания на шутки про чемпионство «Спартака»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился мнением о своем здоровье, а также о лидерстве «Спартака» в чемпионате России.

- Как ваше здоровье?

- Пауза на матчи сборных помогла восстановиться. Спасибо тренерскому и медицинскому штабу, а также Станиславу Саламовичу Черчесову, что пошел мне на встречу. Пауза была необходима. Я не долечился до конца, но уже чувствую себя намного лучше. Надеюсь, эту часть сезона доиграю, а потом куда-нибудь съезжу, чтобы посмотрели и сказали, что с ней делать, потому что болит уже давно.

- Многих удивляет такой ход «Спартака». Вас удивляет?

- Нет, они хорошо играют. Надо отдать должное. Помимо хорошей игры им еще и везет. Это дополнительно нас подстегивает. Но вся борьба впереди, еще 16 игр. Главное подобраться как можно ближе.

- Чувствуете, что шуток про чемпионство «Спартака» все меньше?

- Я на них не обращаю внимания. Есть сезон, а там уже посмотрим. У нас любят сначала кого-то унизить, а потом, как кто-то поднимется - сразу называют их лучшими. Надо смотреть на конечный результат, а все остальное - суета, - приводит слова Дзюбы корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, «Зенит» в матче 14-го тура чемпионата России дома обыграл «Крылья Советов» со счетом 3:1. В этом же туре «Спартак» обыграл пермский «Амкар» со счетом 1:0.

После этого матча петербуржцы занимают третье место в турнирной таблице, имея в активе 31 очко. Московский клуб с 34 очками расположился на первом месте.

Следующий матч «Зенит» проведет 27 ноября на выезде с «Краснодаром». «Спартак» 26 ноября встретится с «Тереком» в Грозном.