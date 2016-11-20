Артем Дзюба: Дисквалификация Еременко? Это предполагалось, я слышал об этом в кулуарах

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился мнением о дисквалификации полузащитника ЦСКА Романа Еременко.

- Удивлены ситуацией с Романом Еременко, которого дисквалифицировали на два года?

- Это предполагалось, я слышал об этом в кулуарах. Ситуация двоякая. Но не мое это дело (улыбается), - приводит слова Дзюбы корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, 18 ноября УЕФА дисквалифицировал игрока на два года за употребление кокаина. Допинг-проба, в которой был обнаружен наркотик, была взята у Еременко 14 сентября после матча группового этапа Лиги чемпионов против «Байера» (2:2).