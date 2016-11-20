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«Нью-Йорк» дома обыграл «Атланту»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч регулярного чемпионата НБА между «Нью-Йорком» и «Атлантой» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 104:94 в пользу «Нью-Йорка».

В составе «Никс» самым результативным стал Кармело Энтони, который набрал 31 очко. У «Атланты» 19 очков набрал Пол Миллсэп.

«Нью-Йорк» занимает девятое место в Восточной конференции – шесть побед и семь поражений. «Атланта» идет второй – девять побед и четыре поражения.

НБА. Регулярный чемпионат 

Матч

Нью-Йорк - Атланта - 104:94

Место и дата

20 ноября 20:00, Мэдисон Сквер Гарден, Онлайн-трансляция

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