«Нью-Йорк» дома обыграл «Атланту»
Матч регулярного
чемпионата НБА между «Нью-Йорком» и «Атлантой» завершился победой хозяев.
Итоговый счет матча – 104:94 в пользу «Нью-Йорка».
В составе «Никс»
самым результативным стал Кармело Энтони, который набрал 31 очко. У «Атланты»
19 очков набрал Пол Миллсэп.
«Нью-Йорк» занимает девятое место в Восточной конференции – шесть побед и семь поражений. «Атланта» идет второй – девять побед и четыре поражения.
НБА. Регулярный чемпионат
Матч
Место и дата
20 ноября 20:00, Мэдисон Сквер Гарден, Онлайн-трансляция
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