Маррэй обыграл Джоковича и стал победителем Итогового турнира АТР, оставшись первой ракеткой мира
Финальный матч
Итогового турнира АТР в Лондоне (Великобритания) между британцем Энди Маррэем и
сербом Новаком Джоковичем завершился победой британского теннисиста. Итоговый
счет матча – 6:3, 6:4 в пользу Маррэя.
Матч продолжался
один час и 43 минуты. Энди сделал три эйса против одного у соперника, а также
совершил три двойные ошибки. Таким образом, Маррэй не только выиграл турнир, но
и остался первой ракеткой мира по итогам сезона. В случае победы Джоковича
первым стал бы серб. Отметим также, что Маррэй впервые выиграл турнир. Предыдущие четыре турнира выиграл Джокович.
Итоговый турнир АТР
Лондон (Великобритания)
Покрытие: хард
Призовой фонд: 7 500 000 долларов
Одиночный разряд
Финал
Матч
Маррэй Э. (Великобритания) - Джокович Н. (Сербия) - 6:3, 6:4
Место и дата
20 ноября 21:00, , Онлайн-трансляция