Маррэй обыграл Джоковича и стал победителем Итогового турнира АТР, оставшись первой ракеткой мира

Финальный матч Итогового турнира АТР в Лондоне (Великобритания) между британцем Энди Маррэем и сербом Новаком Джоковичем завершился победой британского теннисиста. Итоговый счет матча – 6:3, 6:4 в пользу Маррэя.

Матч продолжался один час и 43 минуты. Энди сделал три эйса против одного у соперника, а также совершил три двойные ошибки. Таким образом, Маррэй не только выиграл турнир, но и остался первой ракеткой мира по итогам сезона. В случае победы Джоковича первым стал бы серб. Отметим также, что Маррэй впервые выиграл турнир. Предыдущие четыре турнира выиграл Джокович.

Итоговый турнир АТР

Лондон (Великобритания)

Покрытие: хард

Призовой фонд: 7 500 000 долларов

Одиночный разряд

Финал