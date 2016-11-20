«Чеховские медведи» обыграли «Натурхауз Ла Риоху» и поднялись на третье место в группе
«Чеховские медведи»
одержали в гостях победу над испанской «Натурхауз Ла Риохой» (37:34) и
поднялись на третье место в группе C Лиги чемпионов.
Самым результативным игроком в составе российской команды стал Александр Котов, забивший шесть голов.
В восьмом туре 24 ноября «Чеховские медведи» примут норвежский «Эльверум», который замыкает турнирную таблицу группы.
Отметим, что отставание от второго места, которое дает право продолжить выступление в Лиге чемпионов, составляет три очка.
Лига чемпионов
Мужчины
Групповой этап
Группа C
7-й тур
«Натурхауз Ла Риоха»
(Испания) – «Чеховские медведи» (Россия) – 34:37 (19:17)
«Чеховские медведи»: Грамс, Грушко, Павленко; А. Котов (6), Черноиванов (5), Санталов (5), К. Котов (4), Куретков (4), Ковалев (3), Андреев (2), Корнев (2), Остащенко (2), Скопинцев (2), Измайлов (1), Шелестюков (1), Фурцев.
Турнирное положение:
1. «Монпелье» (Франция) – 10 очков. 2. «Натурхауз Ла Риоха» – 9. 3. «Чеховские
медведи» – 6. 4. «Татран Прешов» (Словакия) – 6. 5. «Металург» (Македония) – 6.
6. «Эльверум» (Норвегия) – 5.