Игроки «Спартака» выполнили почти в два раза больше ТТД, чем «Амкар»
В матче 14-го тура премьер-лиги «Спартак» дома обыграл «Амкар» – 1:0. На 91-й минуте гол забил Глушаков.
По данным InStat, «Спартак» превзошел «Амкар» по большинству статистических показателей: по владению мячом – 67% против 33%, по количеству и точности передач – 691 (86%) против 280 (70%), по выигранным единоборствам – 93 против 89, по ударам по воротам – 17 (3 в створ) против 3 (1), по обводкам – 29 (удачные – 59%) против 19 (58%). Отметим, что «Амкар» фолил в два раза чаще – 20 нарушений против 10.
Всего игроки «Спартака» выполнили 1127 технико-тактических действий с эффективностью 78%. Показатель «Амкара» – 662 (67%).
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Матч
Голы
Глушаков 90 (1:0).
Состав
Спартак: Ребров, Комбаров, Маурисио (Пуцко, 81), Ещенко, Кутепов, Зобнин (Давыдов, 81), Ананидзе, Мельгарехо (Зуев, 90), Промес, Глушаков, Фернандо
Амкар: Селихов, Джикия, Милькович, Конде, Идову, Занев, Костюков (Анене, 42), Шаваев (Зайцев, 59), Йовичич, Комолов, Баланович (Шиндер, 89)
Предупреждения:
Маурисио, 69; Промес, 90 - Баланович, 67; Комолов, 76; Идову, 76; Джикия, 90; Милькович, 90
Судья:
Сергей Лапочкин (Россия)
Место и дата
20 ноября 17:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция