Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Краснодар3 : 0Урал
Футбол  Зенит3 : 1Крылья Советов
Теннис  Маррэй6:3, 6:4Джокович
Футбол  Спартак1 : 0Амкар
Хоккей  Вашингтон2 : 3Коламбус
Футбол  Милан1 : 0Интер
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Спартак» – «Амкар». У Промеса худший показатель выигранных единоборств

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче 14-го тура премьер-лиги «Спартак» дома обыграл «Амкар» – 1:0. На 91-й минуте гол забил Глушаков.

По данным InStat, самым бьющим игроком матча стал Мельгарехо – 4 удара (0 в створ). Наибольшее количество передач сделал Фернандо – 98 (точность – 90%), а острых передач – опять же Фернандо и Промес – по 3. Бразилец был точнее – 2 точных паса против 1 у голландца. Мельгарехо чаще всех вступал в единоборства – 32 (выиграл – 44%). Худший показатель в матче по выигранным единоборствам у Промеса – 17%. Самым активным в дриблинге был Комбаров – 5 обводок (2 успешных).

Так побеждают чемпионы. Михаил Борзыкин – о «Спартаке»

Матч

Спартак - Амкар - 1:0 (0:0)

Голы

Глушаков 90 (1:0).

Состав

Спартак: Ребров, Комбаров, Маурисио (Пуцко, 81), Ещенко, Кутепов, Зобнин (Давыдов, 81), Ананидзе, Мельгарехо (Зуев, 90), Промес, Глушаков, Фернандо

Амкар: Селихов, Джикия, Милькович, Конде, Идову, Занев, Костюков (Анене, 42), Шаваев (Зайцев, 59), Йовичич, Комолов, Баланович (Шиндер, 89)

Предупреждения:

Маурисио, 69; Промес, 90 - Баланович, 67; Комолов, 76; Идову, 76; Джикия, 90; Милькович, 90

Судья:

Сергей Лапочкин (Россия)

Место и дата

20 ноября 17:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Нобель Арустамян: «Спартак» предложил за Селихова чуть меньше четырех миллионов евроКомментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян поделился информацией о трансферных приоритетах «Спартака». Он сказал, что «Спартак» готов предложить около четырех миллионов евро за голкипер «Амкара» Александра Селихова.Игроки «Спартака» выполнили почти в два раза больше ТТД, чем «Амкар»В матче 14-го тура премьер-лиги «Спартак» дома обыграл «Амкар» – 1:0. На 91-й минуте гол забил Глушаков.Так побеждают чемпионы. Михаил Борзыкин – о «Спартаке»Так побеждают чемпионы. Михаил Борзыкин – о «Спартаке»Обозреватель «Советского Спорта» разбирает очередную победу «Спартака», на этот раз над командой Гаджи Гаджиева.Артем Дзюба: Не обращаю внимания на шутки про чемпионство «Спартака»Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился мнением о своем здоровье, а также о лидерстве «Спартака» в чемпионате России.Евгений Ловчев: Фарт «Спартака» - чемпионский!Евгений Ловчев: Фарт «Спартака» - чемпионский!Обозреватель «Советского спорта» - о матчах воскресенья в РФПЛ.Иван Новосельцев: Не удивляет, что «Спартак» исправно побеждаетЗащитник «Зенита» Иван Новосельцев поделился впечатлениями от победы над «Крыльями Советов» (3:1).Валерий Гладилин: «Спартак» хотел победить «Амкар» на классеБывший игрок «Спартака» Валерий Гладилин поделился эмоциями от игры красно белых в матче 14-го тура РФПЛ против «Амкара».Мирча Луческу: «Спартак» заслуживает быть на первом местеГлавный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился впечатлениями от победы над «Крыльями Советов» (3:1).Павел Комолов: С «Зенитом» «Амкару» было намного тяжелее, чем со «Спартаком»Полузащитник «Амкара» Павел Комолов прокомментировал поражение от «Спартака» (0:1) в 14-м туре РФПЛ.«Амкар»: У Шаваева перелом лучевой костиПресс-атташе «Амкара» Сергей Хакимов рассказал о серьезности повреждения у полузащитника команды Алихана Шаваева.Денис Глушаков: Забил как Павлюченко. Не зря с ним вместе игралДенис Глушаков: Забил как Павлюченко. Не зря с ним вместе игралО чем говорили игроки «Спартака» Денис Глушаков, Андрей Ещенко и Дмитрий Комбаров после победы над «Амкаром».Селихов обойдется «Спартаку» в 3,5 миллиона евроПереход вратаря Александра Селихова из «Амкара» в «Спартак» обойдется красно-белым в 3,5 миллиона евро, сообщает «Спорт-Экспресс».Дмитрий Комбаров: Первый раз вижу, чтобы Глушаков так в створ попалЗащитник «Спартака» Дмитрий Комбаров рассказал, что после матча 14-го тура чемпионата России против «Амкара» (1:0) говорил Леонид Федун и как оценивает гол Дениса Глушакова.Денис Глушаков: Я забил, как ПавлюченкоПолузащитник «Спартака» Денис Глушаков рассказал об игре с «Амкаром» (1:0) и своём голе.Вадим Евсеев: Хотели тренироваться в манеже, нас туда не пустилиТренер «Амкара» Вадим Евсеев после поражения от «Спартака» в 14-м туре чемпионата России сказал, что подготовиться к игре команде помешал 20-градусный мороз, который стоит в Перми.Андрей Ещенко: Стычки? «Амкар» время тянул, после гола - мыЗащитник «Спартака» Андрей Ещенко рассказал о победе над «Амкаром» в 14-м туре чемпионата России (1:0).Дмитрий Комбаров: Раздражало, что «Амкар» тянул времяЗащитник «Спартака» Дмитрий Комбаров после победы над «Амкаром» (1:0) рассказал об игре.Массимо Каррера: Давыдов и Зуев приносят пользу «Спартаку»Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера после победы над «Амкаром» в матче 14-го тура чемпионата России похвалил нападающего Дениса Давыдова.Никита Симонян: Мяч Глушакова невозможно было вытащитьПервый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян поделился эмоциями после победы «Спартака» в матче 14-го тура чемпионата России против «Амкара».Массимо Каррера: Не надо аплодисментов, мы выиграли только один матчГлавный тренер «Спартака» Массимо Каррера после победы над «Амкаром» в 14-м туре чемпионата России предостерег всех от чрезмерной эйфории.

Амкар
Амкаркалендарьстатистика
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Квинси Промес
Квинси Промесвсе новости

Cпецпредложение