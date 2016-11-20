«Спартак» – «Амкар». У Промеса худший показатель выигранных единоборств
В матче 14-го тура премьер-лиги «Спартак» дома обыграл «Амкар» – 1:0. На 91-й минуте гол забил Глушаков.
По данным InStat, самым бьющим игроком матча стал Мельгарехо – 4 удара (0 в створ). Наибольшее количество передач сделал Фернандо – 98 (точность – 90%), а острых передач – опять же Фернандо и Промес – по 3. Бразилец был точнее – 2 точных паса против 1 у голландца. Мельгарехо чаще всех вступал в единоборства – 32 (выиграл – 44%). Худший показатель в матче по выигранным единоборствам у Промеса – 17%. Самым активным в дриблинге был Комбаров – 5 обводок (2 успешных).
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Матч
Голы
Глушаков 90 (1:0).
Состав
Спартак: Ребров, Комбаров, Маурисио (Пуцко, 81), Ещенко, Кутепов, Зобнин (Давыдов, 81), Ананидзе, Мельгарехо (Зуев, 90), Промес, Глушаков, Фернандо
Амкар: Селихов, Джикия, Милькович, Конде, Идову, Занев, Костюков (Анене, 42), Шаваев (Зайцев, 59), Йовичич, Комолов, Баланович (Шиндер, 89)
Предупреждения:
Маурисио, 69; Промес, 90 - Баланович, 67; Комолов, 76; Идову, 76; Джикия, 90; Милькович, 90
Судья:
Сергей Лапочкин (Россия)
Место и дата
20 ноября 17:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция