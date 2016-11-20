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Гол Овечкина не помог «Вашингтону» избежать поражения в матче с «Коламбусом»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Вашингтоном» и «Коламбусом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Коламбуса».

В составе победителей отличились Ник Фолиньо, Брэндон Дубински и Александр Веннберг. «Вашингтона» один из голов в активе российского форварда Александра Овечкина. Еще одну шайбу забросил Никлас Бэкстрем. Также в составе «Вашингтона» на лед выходили россияне Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов. При этом «Кэпиталз» из-за травмы не смог помочь Ти Джей Оши.

«Коламбус» набрал 22 очка и идет шестым в Восточной конференции. У «Вашингтона» 24 очка и пятое место.

НХЛ

Регулярный чемпионат

Матч

Вашингтон - Коламбус - 2:3 (1:0, 1:1, 0:2)

Голы:

Бэкстрём 3:11 (1:0). Фолиньо (Веннберг, Веренски), 26:07 (1:1 - бол.). Овечкин (Бэкстрём, Нисканен), 30:31 (2:1 - бол.). Дубински (Саад, Эткинсон), 40:14 (2:2). Веннберг (Фолиньо, Ганье), 59:06 (2:3 - бол.).

Место и дата

20 ноября 20:30, Верайзон Центр, Онлайн-трансляция

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