Нобель Арустамян: «Спартак» предложил за Селихова чуть меньше четырех миллионов евро

Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян поделился информацией о трансферных приоритетах «Спартака». Он сказал, что «Спартак» готов предложить около четырех миллионов евро за голкипер «Амкара» Александра Селихова.

Арустамян отметил, что новость об интересе к Селихову со стороны «Лацио» не подтвердилась. На вратаря претендуют «Спартак» и «Зенит».

«Несколько недель назад очевидным фаворитом считался клуб из Санкт-Петербурга, однако на этой неделе ситуация резко изменилась. «Спартак» предложил «Амкару» чуть меньше 4 миллионов евро. Сам игрок ожидает решения клуба и собственного агента.

Отметим, что для тренера красно-белых Массимо Карреры трансфер Селихова не приоритет. На данный момент итальянец не видит вратарской проблемы и полностью доверяет нынешнему голкиперу Артему Реброву.

Итальянец ждет усиления прежде всего в линию обороны, а также в группу атаки. Например, «Спартак» продолжает внимательно следить за ситуацией вокруг Алексея Миранчука, который никак не продлит контракт с «Локомотивом» - цитирует Арустамяна сайт «Матч ТВ».

В текущем сезоне 22-летний Александр Селихов провел 15 матчей за «Амкар», в которых пропустил десять мячей. Восемь раз он отыграл «на ноль».