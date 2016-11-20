Нобель Арустамян: «Спартак» предложил за Селихова чуть меньше четырех миллионов евро
Комментатор «Матч
ТВ» Нобель Арустамян поделился информацией о трансферных приоритетах «Спартака».
Он сказал, что «Спартак» готов предложить около четырех миллионов евро за
голкипер «Амкара» Александра Селихова.
Арустамян отметил,
что новость об интересе к Селихову со стороны «Лацио» не подтвердилась. На вратаря
претендуют «Спартак» и «Зенит».
«Несколько недель назад очевидным фаворитом считался клуб из
Санкт-Петербурга, однако на этой неделе ситуация резко изменилась. «Спартак» предложил «Амкару» чуть
меньше 4 миллионов евро. Сам
игрок ожидает решения клуба и собственного агента.
Отметим, что для тренера красно-белых Массимо Карреры трансфер
Селихова не приоритет. На данный момент итальянец
не видит вратарской проблемы и
полностью доверяет нынешнему голкиперу Артему Реброву.
Итальянец ждет усиления прежде всего в линию обороны, а также в
группу атаки. Например, «Спартак»
продолжает внимательно следить за ситуацией вокруг Алексея Миранчука,
который никак не продлит контракт с «Локомотивом» - цитирует Арустамяна сайт «Матч
ТВ».
В текущем сезоне 22-летний Александр Селихов провел 15 матчей за
«Амкар», в которых пропустил десять мячей. Восемь раз он отыграл «на ноль».