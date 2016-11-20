Елена Радионова: Пять прыжков во второй половине программы – это сложно физически и психологически

Российская фигуристка Елена Радионова оценила свое выступление на пятом этапе «Гран-при» Cup of China, на котором она заняла первое место.

– Конечно, была рада, что чисто откатала программы, – приводит слова Радионовой официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России. – Были мелкие недочеты, над которыми надо еще работать. Но больше всего довольна результатом, что смогла себе доказать, что могу и способна бороться.

– У вас пять прыжков во второй половине программы, как с этим справляетесь?

– Это сложно физически и психологически. Сначала переставили прыжки в короткой программе во вторую часть, потом в произвольной. И получается, что половину программы откатала, а у тебя впереди остается еще как целая программа с прыжками. Да, это психологически и физически тяжело, но надо накатывать. Пока я справляюсь со всем не очень хорошо. Были недочеты, которые нужно убирать. Но это только начало сезона.

Добавим, что Радионова пробилась в финал «Гран-при», который пройдет 8-10 декабря в Марселе.