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Вратарь «Боруссии» Бюрки сломал руку в матче с «Баварией» и пропустит два месяца

Источник:  ФК «Боруссия» (Дортмунд)Комментарии

Голкипер дортмундской «Боруссии» Роман Бюрки получил травму и выбыл на длительное время. Об этом сообщает официальный твиттер клуба.

Сообщается, что из-за перелома одной из костей руки Бюрки будет вынужден пропустит около восьми недель. Ему потребуется операция. Травму он получил в победном матче чемпионата Германии против «Баварии» (1:0).

В текущем сезоне 26-летний Роман Бюрки провел 15 матчей за «Боруссию», в которых пропустил 14 мячей и пять раз отыграл «на ноль».

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