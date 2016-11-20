Вратарь «Боруссии» Бюрки сломал руку в матче с «Баварией» и пропустит два месяца
Голкипер дортмундской «Боруссии» Роман
Бюрки получил травму и выбыл на длительное время. Об этом сообщает
официальный твиттер клуба.
Сообщается, что из-за
перелома одной из костей руки Бюрки будет вынужден пропустит около восьми
недель. Ему потребуется операция. Травму он получил в победном матче чемпионата
Германии против «Баварии» (1:0).
В текущем сезоне 26-летний
Роман Бюрки провел 15 матчей за «Боруссию», в которых пропустил 14 мячей и пять
раз отыграл «на ноль».
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