Александр Бубнов: Матч с «Амкаром» доказал, что Зе Луиш для атакующей модели «Спартака» важнее Промеса

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями после матча 14-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Амкаром». Напомним, что «Спартак» победил со счетом 1:0.

«Матч ожидаемо вышел для «Спартака» очень тяжелым и в очередной раз доказал, что Зе Луиш для нынешней атакующей модели красно-белых важнее играющего на фланге Промеса. Тем более очевидно, что голландец находится не в лучшей форме после перенесённой травмы. Активные подключения крайних защитников подразумевают подачи в штрафную, при которых Зе Луиш незаменим.

«Спартак» структурно действовал как всегда, но в завершающей стадии хозяевам недоставало остроты, особенно против такой грамотной и плотной обороны, как у «Амкара». Она не оставляла красно-белым возможности для скоростных молниеносных атак, не оголяла зоны.

Все перспективные подходы подопечных Массимо Карреры встречали ожесточённое сопротивление. Защитники успевали накрыть или навязать борьбу оппонентам, стопроцентных моментов у ворот Селихова, по сути, не было.

А вот у «Амкара» была одна такая возможность, но Комолов не смог правильно распорядиться мячом. Забей пермяки, и «Спартак» оказался бы в сложнейшем положении. Но в целом «Спартак» владел территорией и инициативой, нагнетал давление, что в итоге вылилось в победный гол Глушакова, редкий по красоте и точности удар, забитый, впрочем, не без доли везения, - цитирует Бубнова Sportbox.ru.

Единственный мяч в этой встрече забил полузащитник «Спартака» Денис Глушаков в компенсированное время матча. После этой игры в активе красно-белых 34 очка, команда Массимо Карреры лидирует в чемпионате России. «Амкар», имея в активе 21 очко, остался на седьмом месте в турнирной таблице.

В следующем туре 26 ноября «Спартак» сыграет в Грозном с «Тереком». «Амкар» в тот же день на домашней арене примет тульский «Арсенал».