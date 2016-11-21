Александр Бубнов: Матч с «Амкаром» доказал, что Зе Луиш для атакующей модели «Спартака» важнее Промеса
Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями
после матча 14-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Амкаром». Напомним, что «Спартак» победил со счетом 1:0.
«Матч ожидаемо вышел для «Спартака» очень тяжелым
и в очередной раз доказал, что Зе Луиш для нынешней атакующей
модели красно-белых важнее играющего на фланге Промеса. Тем более
очевидно, что голландец находится не в лучшей форме после
перенесённой травмы. Активные подключения крайних защитников подразумевают
подачи в штрафную, при которых Зе Луиш незаменим.
«Спартак» структурно действовал как всегда,
но в завершающей стадии хозяевам недоставало остроты, особенно против
такой грамотной и плотной обороны, как у «Амкара». Она
не оставляла красно-белым возможности для скоростных молниеносных атак,
не оголяла зоны.
Все перспективные подходы подопечных Массимо
Карреры встречали ожесточённое сопротивление. Защитники успевали накрыть или
навязать борьбу оппонентам, стопроцентных моментов у ворот Селихова,
по сути, не было.
А вот у «Амкара» была одна
такая возможность, но Комолов не смог правильно распорядиться мячом.
Забей пермяки, и «Спартак» оказался бы в сложнейшем положении.
Но в целом «Спартак» владел территорией и инициативой, нагнетал
давление, что в итоге вылилось в победный гол Глушакова, редкий
по красоте и точности удар, забитый, впрочем, не без доли
везения, - цитирует Бубнова Sportbox.ru.
Единственный мяч в этой встрече забил полузащитник «Спартака» Денис Глушаков в компенсированное время матча. После этой игры в активе красно-белых 34 очка, команда Массимо Карреры лидирует в чемпионате России. «Амкар», имея в активе 21 очко, остался на седьмом месте в турнирной таблице.
В следующем туре 26 ноября «Спартак» сыграет в Грозном с «Тереком». «Амкар» в тот же день на домашней арене примет тульский «Арсенал».
Матч
Голы
Глушаков 90 (1:0).
Состав
Спартак: Ребров, Комбаров, Маурисио (Пуцко, 81), Ещенко, Кутепов, Зобнин (Давыдов, 81), Ананидзе, Мельгарехо (Зуев, 90), Промес, Глушаков, Фернандо
Амкар: Селихов, Джикия, Милькович, Конде, Идову, Занев, Костюков (Анене, 42), Шаваев (Зайцев, 59), Йовичич, Комолов, Баланович (Шиндер, 89)
Предупреждения:
Маурисио, 69; Промес, 90 - Баланович, 67; Комолов, 76; Идову, 76; Джикия, 90; Милькович, 90
Судья:
Сергей Лапочкин (Россия)
Место и дата
20 ноября 17:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция