«Интер» на последней минуте вырвал ничью в матче с «Миланом»
В матче 13-го тура чемпионата
Италии «Милан» сыграл вничью с «Интером» (2:2).
В составе красно-черных дубль оформил испанец Сусо, а у черно-синих отличились Антонио Кандрева и Иван Перишич.
После этого матча «Милан» с 26
очками сохранил за собой третью строчку в турнирной таблице, а «Интер» расположился на
11-м месте, имея в активе 17 очков.
В следующем туре подопечные Винченцо Монтеллы 26 ноября на выезде сыграют с «Эмполи», а нерадзури 28 ноября примут «Фиорентину».
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию этого матча.
Чемпионат Италии
13-й тур
Матч
Голы
Сусо 43 (1:0). Кандрева 53 (1:1). Сусо 58 (2:1). Перишич 90 (2:2).
Состав
Милан: Доннарумма, Абате, Палетта, Де Шильо, Гомес, Локателли, Бонавентура (Пашалич, 88), Куцка, Сусо, Бакка (Фернандес, 71), Ньянг (Лападула, 79)
Интер: Ханданович, Д'Амброзио, Ансалди (Нагатомо, 67), Миранда, Перишич, Кондогбиа, Мариу, Брозович (Йоветич, 75), Медель (Мурильо, 37), Кандрева, Икарди
Предупреждения:
Куцка, 23; Де Шильо, 32 - Кондогбиа, 20; Ансалди, 48; Йоветич, 78; Перишич, 90
Место и дата
20 ноября 22:45, Сан-Сиро, Текстовая трансляция