«Интер» на последней минуте вырвал ничью в матче с «Миланом»

В матче 13-го тура чемпионата Италии «Милан» сыграл вничью с «Интером» (2:2).

В составе красно-черных дубль оформил испанец Сусо, а у черно-синих отличились Антонио Кандрева и Иван Перишич.

После этого матча «Милан» с 26 очками сохранил за собой третью строчку в турнирной таблице, а «Интер» расположился на 11-м месте, имея в активе 17 очков.

В следующем туре подопечные Винченцо Монтеллы 26 ноября на выезде сыграют с «Эмполи», а нерадзури 28 ноября примут «Фиорентину».

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию этого матча.

Чемпионат Италии

13-й тур