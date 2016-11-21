«Атлетик» дома обыграл «Вильярреал», Черышев остался в запасе
Матч 12-го тура чемпионата Испании между «Атлетиком»
и «Вильярреалом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Атлетика».
Единственный мяч забил Рауль Гарсия. Он сыграл на
добивании после удар Арица Адуриса и сэйва голкипера. У «Вильярреала»
российский хавбек Денис Черышев остался в запасе.
«Атлетик» набрал 20 очков и занимает седьмое
место. У «Вильярреала» 22 очка и четвертое место.
Чемпионат Испании. Примера
12-й тур
Матч
Атлетик - Вильярреал - 1:0 (0:0)
Голы
Гарсия 67 (1:0).
Состав
Атлетик: Арризабалага, Лапорте, Альварес, Боведа, Балензиага, Гарсия (Эрасо, 86), Рико, Весга, Муньяин (Сусаета, 63), Адурис, Уильямс
Вильярреал: Асенхо, Руис, Коста, Гонсалес А., Марио, Эрнандес, Тригерос (Пато, 71), Сориано Б., Сориано Р. (дос Сантос, 64), Сансоне (Бакамбу, 70), Кастильехо
Предупреждения:
Судья:
Хосе Мария Санчес (Испания)
Место и дата
20 ноября 22:45, Сан Мамес, Онлайн-трансляция