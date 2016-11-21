«Атлетик» дома обыграл «Вильярреал», Черышев остался в запасе

Матч 12-го тура чемпионата Испании между «Атлетиком» и «Вильярреалом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Атлетика».

Единственный мяч забил Рауль Гарсия. Он сыграл на добивании после удар Арица Адуриса и сэйва голкипера. У «Вильярреала» российский хавбек Денис Черышев остался в запасе.

«Атлетик» набрал 20 очков и занимает седьмое место. У «Вильярреала» 22 очка и четвертое место.

Чемпионат Испании. Примера

12-й тур