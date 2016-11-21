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«Атлетик» дома обыграл «Вильярреал», Черышев остался в запасе

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 12-го тура чемпионата Испании между «Атлетиком» и «Вильярреалом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Атлетика».

Единственный мяч забил Рауль Гарсия. Он сыграл на добивании после удар Арица Адуриса и сэйва голкипера. У «Вильярреала» российский хавбек Денис Черышев остался в запасе.

«Атлетик» набрал 20 очков и занимает седьмое место. У «Вильярреала» 22 очка и четвертое место.

Чемпионат Испании. Примера

12-й тур

Матч

Атлетик - Вильярреал - 1:0 (0:0)

Голы

Гарсия 67 (1:0).

Состав

Атлетик: Арризабалага, Лапорте, Альварес, Боведа, Балензиага, Гарсия (Эрасо, 86), Рико, Весга, Муньяин (Сусаета, 63), Адурис, Уильямс

Вильярреал: Асенхо, Руис, Коста, Гонсалес А., Марио, Эрнандес, Тригерос (Пато, 71), Сориано Б., Сориано Р. (дос Сантос, 64), Сансоне (Бакамбу, 70), Кастильехо

Предупреждения:

нет - Сансоне, 18; Коста, 76

Судья:

Хосе Мария Санчес (Испания)

Место и дата

20 ноября 22:45, Сан Мамес, Онлайн-трансляция

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