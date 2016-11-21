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«Ницца» обыграла «Сент-Этьен» и вернулась на первое место в Лиге 1

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче 13-го тура чемпионата Франции «Ницца» на выезде обыграла «Сент-Этьен» со счетом 1:0.

Единственный гол в матче на 63-й минуте забил полузащитник гостей Валентин Эссерик.

После этого матча «Ницца» с 32 очками поднялась на первое место, а «Сент-Этьен» расположился на девятом месте, имея в активе 18 очков.

В следующем туре подопечные Люсьена Фавра 27 ноября примут «Бастию», а зеленые в этот же день на выезде сыграют с «Анже».

Чемпионат Франции
13-й тур

Матч

Сент-Этьен - Ницца - 0:1 (0:0)

Голы

Эссерик 63 (0:1).

Состав

Сент-Этьен: Руффье, М'Бенге (Монне-Паке, 69), Лакруа, Теофил-Катерин, Перрен, Сельнес, Севе, Верето, Тофт-Содерлунд (Дабо, 82), Малькуи, Руа (Норден, 82)

Ницца: Кардинале, Сарр, Дальберт, Данте, Перейра, Сипрьен, Бельханда, Вальтер, Сери (Козьелло, 82), Эссерик (Бодмер, 90), Плеа (Донис, 90)

Предупреждения:

Тофт-Содерлунд, 34; Лакруа, 48 - Бельханда, 90

Судья:

Франк Шнайдер (Франция)

Место и дата

20 ноября 22:45, Жоффруа Гишар, Онлайн-трансляция


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