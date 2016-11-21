«Ницца» обыграла «Сент-Этьен» и вернулась на первое место в Лиге 1
В матче 13-го тура чемпионата
Франции «Ницца» на выезде обыграла «Сент-Этьен» со счетом 1:0.
Единственный гол в матче на 63-й
минуте забил полузащитник гостей Валентин Эссерик.
После этого матча «Ницца» с 32
очками поднялась на первое место, а «Сент-Этьен» расположился на девятом месте,
имея в активе 18 очков.
В следующем туре подопечные Люсьена Фавра 27 ноября примут «Бастию», а зеленые в этот же день на выезде сыграют с «Анже».
Чемпионат Франции
13-й тур
Матч
Сент-Этьен - Ницца - 0:1 (0:0)
Голы
Эссерик 63 (0:1).
Состав
Сент-Этьен: Руффье, М'Бенге (Монне-Паке, 69), Лакруа, Теофил-Катерин, Перрен, Сельнес, Севе, Верето, Тофт-Содерлунд (Дабо, 82), Малькуи, Руа (Норден, 82)
Ницца: Кардинале, Сарр, Дальберт, Данте, Перейра, Сипрьен, Бельханда, Вальтер, Сери (Козьелло, 82), Эссерик (Бодмер, 90), Плеа (Донис, 90)
Предупреждения:
Тофт-Содерлунд, 34; Лакруа, 48 - Бельханда, 90
Судья:
Франк Шнайдер (Франция)
Место и дата
20 ноября 22:45, Жоффруа Гишар, Онлайн-трансляция