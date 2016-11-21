«Ницца» обыграла «Сент-Этьен» и вернулась на первое место в Лиге 1

В матче 13-го тура чемпионата Франции «Ницца» на выезде обыграла «Сент-Этьен» со счетом 1:0.



Единственный гол в матче на 63-й минуте забил полузащитник гостей Валентин Эссерик.

После этого матча «Ницца» с 32 очками поднялась на первое место, а «Сент-Этьен» расположился на девятом месте, имея в активе 18 очков.

В следующем туре подопечные Люсьена Фавра 27 ноября примут «Бастию», а зеленые в этот же день на выезде сыграют с «Анже».

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13-й тур