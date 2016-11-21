Александр Бубнов: У «Крыльев» были все предпосылки для того, чтобы не проиграть «Зениту»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями после матча 14-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Крыльями Советов». Напомним, что «Зенит» победил со счетом 3:1.

«У «Крыльев Советов» были все предпосылки для того, чтобы не проиграть. Значительные проблемы «Зенита» с составом, в первую очередь, в обороне давали им возможность рассчитывать на успешный выезд. Быстрый гол в какой-то степени смутил самарцев, которые не ожидали, что все будет складываться в их пользу с самого начала. Однако гости растерялись, поубавили в агрессии, прессинге, отошли назад и дали хозяевам шанс оказывать давление.

Подарком подопечные Луческу воспользовались охотно: быстро сравняли счет и вышли вперед еще до перерыва. Впрочем, обезопасить себя от потери очков они смогли только в самой концовке, когда Дзюба оформил дубль, реализовав пенальти», - цитирует Бубнова Sportbox.ru.

Первыми во встрече на четвертой минуте забили гости усилиями Кристиана Паскуато. Через шесть минут Артем Дзюба сравнял счет, замкнув передачу в штрафную от Роберта Мака. На 37-й минуте Милан Родич отправил мяч в свои ворота. На 87-й минуте Дзюба заработал пенальти и сам его реализовал, установив окончательный счет.

Напомним, после этого матча петербуржцы занимают третье место в турнирной таблице, имея в активе 31 очко. Самарцы с восемью очками остались на последнем месте.

Следующий матч «Зенит» проведет 27 ноября на выезде с «Краснодаром». «Крылья» в этот же день встретятся с «Томью».