Александр Бубнов: У «Крыльев» были все предпосылки для того, чтобы не проиграть «Зениту»
Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился
впечатлениями после матча 14-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Крыльями
Советов». Напомним, что «Зенит» победил со счетом 3:1.
«У «Крыльев Советов» были все предпосылки для того,
чтобы не проиграть. Значительные проблемы «Зенита» с составом,
в первую очередь, в обороне давали им возможность рассчитывать
на успешный выезд. Быстрый гол в какой-то степени смутил самарцев,
которые не ожидали, что все будет складываться в их пользу
с самого начала. Однако гости растерялись, поубавили в агрессии,
прессинге, отошли назад и дали хозяевам шанс оказывать давление.
Подарком подопечные Луческу воспользовались охотно:
быстро сравняли счет и вышли вперед еще до перерыва. Впрочем,
обезопасить себя от потери очков они смогли только в самой концовке,
когда Дзюба оформил дубль, реализовав пенальти», - цитирует Бубнова Sportbox.ru.
Первыми
во встрече на четвертой минуте забили гости усилиями Кристиана Паскуато. Через
шесть минут Артем Дзюба сравнял счет, замкнув передачу в штрафную от Роберта
Мака. На 37-й минуте Милан Родич отправил мяч в свои ворота. На 87-й минуте
Дзюба заработал пенальти и сам его реализовал, установив окончательный
счет.
Напомним,
после этого матча петербуржцы занимают третье место в турнирной таблице, имея в
активе 31 очко. Самарцы с восемью очками остались на последнем месте.
Следующий матч «Зенит» проведет 27 ноября на выезде с «Краснодаром». «Крылья» в этот же день встретятся с «Томью».
Матч
Зенит - Крылья Советов - 3:1 (2:1)
Голы
Паскуато 4 (0:1). Дзюба 10 (1:1). Родич 37 (2:1 - автогол). Дзюба 89 (3:1 - пен.).
Состав
Зенит: Лодыгин, Анюков (Юсупов, 66), Новосельцев, Ломбертс, Чернов, Мак (Шатов, 72), Маурисио, Жулиано (Джорджевич, 79), Хави Гарсия, Кокорин, Дзюба
Крылья Советов: Лория, Цаллагов, Ятченко, Надсон, Таранов, Маргасов (Ткачёв, 67), Родич, Башкиров, Молло, Паскуато (Чочиев, 84), Корниленко
Предупреждения:
Маурисио, 69 - Надсон, 22; Таранов, 52; Маргасов, 63
Судья:
Александр Егоров (Россия)
Место и дата
20 ноября 19:30, Петровский, Текстовая трансляция