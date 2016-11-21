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Александр Бубнов: У «Крыльев» были все предпосылки для того, чтобы не проиграть «Зениту»

Источник:  Sportbox.ruКомментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями после матча 14-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Крыльями Советов». Напомним, что «Зенит» победил со счетом 3:1.

«У «Крыльев Советов» были все предпосылки для того, чтобы не проиграть. Значительные проблемы «Зенита» с составом, в первую очередь, в обороне давали им возможность рассчитывать на успешный выезд. Быстрый гол в какой-то степени смутил самарцев, которые не ожидали, что все будет складываться в их пользу с самого начала. Однако гости растерялись, поубавили в агрессии, прессинге, отошли назад и дали хозяевам шанс оказывать давление.

Подарком подопечные Луческу воспользовались охотно: быстро сравняли счет и вышли вперед еще до перерыва. Впрочем, обезопасить себя от потери очков они смогли только в самой концовке, когда Дзюба оформил дубль, реализовав пенальти», - цитирует Бубнова Sportbox.ru.

Первыми во встрече на четвертой минуте забили гости усилиями Кристиана Паскуато. Через шесть минут Артем Дзюба сравнял счет, замкнув передачу в штрафную от Роберта Мака. На 37-й минуте Милан Родич отправил мяч в свои ворота. На 87-й минуте Дзюба заработал пенальти и сам его реализовал, установив окончательный счет. 

Напомним, после этого матча петербуржцы занимают третье место в турнирной таблице, имея в активе 31 очко. Самарцы с восемью очками остались на последнем месте.

Следующий матч «Зенит» проведет 27 ноября на выезде с «Краснодаром». «Крылья» в этот же день встретятся с «Томью».

Матч

Зенит - Крылья Советов - 3:1 (2:1)

Голы

Паскуато 4 (0:1). Дзюба 10 (1:1). Родич 37 (2:1 - автогол). Дзюба 89 (3:1 - пен.).

Состав

Зенит: Лодыгин, Анюков (Юсупов, 66), Новосельцев, Ломбертс, Чернов, Мак (Шатов, 72), Маурисио, Жулиано (Джорджевич, 79), Хави Гарсия, Кокорин, Дзюба

Крылья Советов: Лория, Цаллагов, Ятченко, Надсон, Таранов, Маргасов (Ткачёв, 67), Родич, Башкиров, Молло, Паскуато (Чочиев, 84), Корниленко

Предупреждения:

Маурисио, 69 - Надсон, 22; Таранов, 52; Маргасов, 63

Судья:

Александр Егоров (Россия)

Место и дата

20 ноября 19:30, Петровский, Текстовая трансляция

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