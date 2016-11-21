Магнус Карлсен: Сергей очень хорошо подготовлен

Норвежский шахматист Магнус Карлсен подвел итоги седьмой партии матча за звание чемпиона мира с россиянином Сергеем Карякиным.

«Последние несколько партий были не слишком интересны. Сергей очень хорошо подготовлен. Он был осторожен и внимателен. В седьмой партии для меня опасных моментов не было. Я хорошо начал, но совершил необязательную ошибку и потерял пешку», - сказал Карлсен на пресс-конференции после поединка с Карякиным.

Седьмая встреча между шахматистами, проходившая в Нью-Йорке, как и предыдущие шесть, завершилась вничью. Россиянин играл белыми фигурами. Соперники согласились на ничью после 33 хода. По итогам семи встреч счет равный – 3,5:3,5.

«Советский спорт» вел онлайн-трансляцию партии.

Напомним, матч за мировую шахматную корону между норвежцем Магнусом Карлсеном и россиянином Сергеем Карякиным проходит в Нью-Йорке с 11 по 30 ноября. Соперники сыграют 12 партий с классическим контролем времени. В случае ничейного исхода будет назначен тай-брейк. Призовой фонд матча – один миллион долларов.