Сергей Карякин: В каждой партии Магнус старается преподносить сюрпризы

Российский шахматист Сергей Карякин подвел итоги седьмой партии матча за звание чемпиона мира с норвежцем Магнусом Карлсеном.

«Партия была интересной. Не стоит обманываться тем, что была очередная ничья, потому что в какой-то момент были интересные осложнения. У меня была лишняя пешка, но Карлсен построил крепость, и я никак не мог усилить позиции и в итоге – ничья. Так бывает, ничего не поделаешь.

В каждой Партии Магнус старается преподносить сюрпризы и видно, что он очень хорошо подготовлен, но мы тоже готовимся», - сказал Карякин после поединка с Карлсеном.

Седьмая встреча между шахматистами, проходившая в Нью-Йорке, как и предыдущие шесть, завершилась вничью. Россиянин играл белыми фигурами. Соперники согласились на ничью после 33 хода. По итогам семи встреч счет равный – 3,5:3,5.

«Советский спорт» вел онлайн-трансляцию партии.

Напомним, матч за мировую шахматную корону между норвежцем Магнусом Карлсеном и россиянином Сергеем Карякиным проходит в Нью-Йорке с 11 по 30 ноября. Соперники сыграют 12 партий с классическим контролем времени. В случае ничейного исхода будет назначен тай-брейк. Призовой фонд матча – один миллион долларов.