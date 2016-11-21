Сергей Карякин: В каждой партии Магнус старается преподносить сюрпризы
Российский шахматист Сергей Карякин подвел итоги седьмой партии матча за звание
чемпиона мира с норвежцем Магнусом Карлсеном.
«Партия была интересной. Не стоит
обманываться тем, что была очередная ничья, потому что в какой-то момент были
интересные осложнения. У меня была лишняя пешка, но Карлсен построил крепость,
и я никак не мог усилить позиции и в итоге – ничья. Так бывает, ничего не
поделаешь.
В каждой Партии Магнус старается преподносить
сюрпризы и видно, что он очень хорошо подготовлен, но мы тоже готовимся», -
сказал Карякин после поединка с Карлсеном.
Седьмая
встреча между шахматистами, проходившая в Нью-Йорке, как и предыдущие шесть,
завершилась вничью. Россиянин играл белыми фигурами. Соперники согласились на
ничью после 33 хода. По итогам семи встреч счет равный – 3,5:3,5.
«Советский спорт» вел онлайн-трансляцию партии.
Напомним,
матч за мировую шахматную корону между норвежцем Магнусом Карлсеном и
россиянином Сергеем Карякиным проходит в Нью-Йорке с 11 по 30 ноября. Соперники
сыграют 12 партий с классическим контролем времени. В случае ничейного исхода
будет назначен тай-брейк. Призовой фонд матча – один миллион долларов.