Деннис Глушаков: Спасибо болельщикам, что гнали нас вперед
Полузащитник «Спартака» Денис
Глушаков после матча с «Амкаром» (1:0) поблагодарил болельщиков.
«В этот раз, жена видела мой гол. Спасибо болельщикам, что гнали нас вперед», - написал Глушаков в инстаграме.
Напомним, гол Глушакова в матче с «Амкаром»
принес победу «Спартаку» в 14-м туре чемпионата России.
Чемпионат России
14-й тур
Матч
Голы
Глушаков 90 (1:0).
Состав
Спартак: Ребров, Комбаров, Маурисио (Пуцко, 81), Ещенко, Кутепов, Зобнин (Давыдов, 81), Ананидзе, Мельгарехо (Зуев, 90), Промес, Глушаков, Фернандо
Амкар: Селихов, Джикия, Милькович, Конде, Идову, Занев, Костюков (Анене, 42), Шаваев (Зайцев, 59), Йовичич, Комолов, Баланович (Шиндер, 89)
Предупреждения:
Маурисио, 69; Промес, 90 - Баланович, 67; Комолов, 76; Идову, 76; Джикия, 90; Милькович, 90
Судья:
Сергей Лапочкин (Россия)
Место и дата
20 ноября 17:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция