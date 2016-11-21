Деннис Глушаков: Спасибо болельщикам, что гнали нас вперед

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков после матча с «Амкаром» (1:0) поблагодарил болельщиков.

«В этот раз, жена видела мой гол. Спасибо болельщикам, что гнали нас вперед», - написал Глушаков в инстаграме.

Напомним, гол Глушакова в матче с «Амкаром» принес победу «Спартаку» в 14-м туре чемпионата России.

Чемпионат России

14-й тур