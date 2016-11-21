Валерий Карпин: Курить марихуану в Испании считается нормальным
Эксперт «Матч
ТВ», бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин прокомментировал
дисквалификацию полузащитника ЦСКА Романа Еременко.
«За всю карьеру мне
доводилось встречать игроков, которые употребляли легкие наркотики в Испании.
Курить марихуану там считается плюс-минус нормальным, как и в Голландии.
До дисквалификаций не доходило – просто не ловили. Допинг-контроля не было.
Догадываюсь или знаю,
скажем так, что за всю мою карьеру два игрока употребляли кокаин. Наркотики –
это жестко, неправильно. Это надо клеймить и выжигать каленым железом», –
сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».
Напомним, 18 ноября УЕФА дисквалифицировал игрока на два года
за употребление кокаина. Допинг-проба, в которой был обнаружен наркотик,
была взята у Еременко 14 сентября после матча группового этапа Лиги чемпионов
против «Байера» (2:2).