Валерий Карпин: Курить марихуану в Испании считается нормальным

Эксперт «Матч ТВ», бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин прокомментировал дисквалификацию полузащитника ЦСКА Романа Еременко.

«За всю карьеру мне доводилось встречать игроков, которые употребляли легкие наркотики в Испании. Курить марихуану там считается плюс-минус нормальным, как и в Голландии. До дисквалификаций не доходило – просто не ловили. Допинг-контроля не было.

Догадываюсь или знаю, скажем так, что за всю мою карьеру два игрока употребляли кокаин. Наркотики – это жестко, неправильно. Это надо клеймить и выжигать каленым железом», – сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, 18 ноября УЕФА дисквалифицировал игрока на два года за употребление кокаина. Допинг-проба, в которой был обнаружен наркотик, была взята у Еременко 14 сентября после матча группового этапа Лиги чемпионов против «Байера» (2:2).