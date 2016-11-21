Акимова, Слепцова, Сливко и Подчуфарова выступят первом этапе Кубка мира по биатлону
Биатлонистки Татьяна Акимова, Светлана Слепцова, Виктория
Сливко и Ольга Подчуфарова выступят на первом этапе Кубка мира, который пройдет
в шведском Эстерсунде, сообщает официальный сайт Союза биатлонистов России.
Планируется, что Акимова и Слепцова
выйдут на старт в составе команды в смешанной эстафете, Сливко – в
сингл-миксте, а Подчуфарова примет участие в личных гонках.
Полностью состав на шведский этап Кубка мира будет назван по итогам первого
этапа Кубка IBU в норвежском Бейтоштолене.
Напомним, 27 ноября смешанная эстафета начнется в 17:30 по московскому времени, а сингл-микст — в 20:10 (мск).
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