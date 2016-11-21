Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Металлург- : -Динамо Москва
Хоккей  СКА- : -ЦСКА
Футбол  Терек- : -Томь
Футбол  Вест Бромвич- : -Бёрнли
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Акимова, Слепцова, Сливко и Подчуфарова выступят первом этапе Кубка мира по биатлону

Источник:  Союз биатлонистов России (СБР)Комментарии

Биатлонистки Татьяна Акимова, Светлана Слепцова, Виктория Сливко и Ольга Подчуфарова выступят на первом этапе Кубка мира, который пройдет в шведском Эстерсунде, сообщает официальный сайт Союза биатлонистов России.

Планируется, что Акимова и Слепцова выйдут на старт в составе команды в смешанной эстафете, Сливко – в сингл-миксте, а Подчуфарова примет участие в личных гонках.

Полностью состав на шведский этап Кубка мира будет назван по итогам первого этапа Кубка IBU в норвежском Бейтоштолене.

Напомним, 27 ноября смешанная эстафета начнется в 17:30 по московскому времени, а сингл-микст — в 20:10 (мск).

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Максим Цветков: Теперь моя винтовка легче на полкилоМаксим Цветков: Теперь моя винтовка легче на полкилоБиатлонист сборной России – о своей липовой винтовке, конкуренции в сборной и о том, что сказала супруга, провожая его на Кубок мира.Тарьей Бе выступит на втором этапе Кубка мира в СловенииНорвежский биатлонист Тарьей Бе сообщил, что примет участие во втором этапе Кубка мира в Поклюке (Словения). Ранее сообщалось, что у спортсмена есть проблемы со здоровьем.Дарья Виролайнен: По спортивному принципу все честно, но руки не опускаюРоссийская биатлонистка Дарья Виролайнен прокомментировала свое непопадание в состав сборной России на международные соревнования в 2016 году.Тарьей Бе по неизвестной причине пропустит старт сезонаТренер мужской сборной Норвегии Эгиль Кристиансен сообщил, что биатлонист Тарьей Бе пропустит старт нового биатлонного сезона.Виктория Сливко: Из тихохода превращаюсь в скоростную спортсменкуРоссийская биатлонистка Виктория Сливко прокомментировала свое выступление на контрольных стартах в центре «Жемчужина Сибири» в Тюмени. В спринте Сливко заняла девятое место, в масс-старте – стала седьмой.Татьяна Акимова: В спринте больше переживала за то, что замерзну на трассеРоссийская биатлонистка Татьяна Акимова оценила свое выступление на контрольных стартах сборной России в центре «Жемчужина Сибири» в Тюмени.Ирина Услугина: Промахи позволили «проработаться» на трассеРоссийская биатлонистка Ирина Услугина, вошедшая в состав сборной России на международные соревнования в 2016 году, оценила свое выступление на контрольных стартах в Тюмени, где она заняла шестое место в спринте и четвертое – в масс-старте.Александр Касперович: Не попавшие в состав сборной смогут отобраться на Кубок мира через «Ижевскую винтовку»Главный тренер сборной России Александр Касперович прокомментировал выбор состава мужской команды на сбор в Бейтостолене.Екатерина Шумилова: Довольна своей формой по сравнению с предыдущими годамиСеребряный призер Олимпийских игр Екатерина Шумилова оценила свою форму после победы в масс-старте в рамках контрольных стартов сборной России в центре «Жемчужина Сибири» в Тюмени.Шипулин выступит на Кубке мира по лыжным гонкамПеред стартом Кубка мира по биатлону российский биатлонист Антон Шипулин выступит на Кубке мира по лыжным гонкам. Об этом сообщает Федерация лыжных гонок Свердловской области.Слепцова и Кайшева вошли в состав сборной России на Кубок мира и Кубок IBU, Виролайнен в составе нетТренерский штаб сборной России определил состав команды на этапы Кубка мира и Кубка IBU. В женскую команду вошли Светлана Слепцова и Уляьна Кайшева.Домрачева возобновила тренировки на снегуБелорусская битлонистка Дарья Домрачева приступила к тренировкам на снегу. Об этом сообщает фан-клуб спортсменки Вконтакте.Александр Тихонов: Вилухина загубила свой талант. Ей надо было слушать меняЧетырехкратный олимпийский чемпион, член правления Союза биатлонистов России (СБР) прокомментировал завершение карьеры российской биатлонисткой Ольгой Вилухиной. Он считает, что Вилухина могла добиться большего.Алексей Слепов: Заходя на штрафной круг, напеваю «Карусель, карусель…»Трехкратный чемпион Европы Алексей Слепов рассказал о подготовке в межсезонье и целях на предстоящий сезон.Рико Гросс: Хочется победить в общем зачете Кубка нацийСтарший тренер мужской сборной России Рико Гросс рассказал о задачах команды на сезон.Александр Касперович: Главная цель на сезон – комплектование команды на ОИ-2018Главный тренер сборной России Александр Касперович рассказал о том, как команда готовится к новому сезону.Загоруйко выиграла контрольную тренировку в ТюмениБиатлонистка Анастасия Загоруйко одержала победу в спринте в первой контрольной тренировке женской сборной России, которая проходила в Тюмени.Александр Тихонов: Я подписал переход Домрачевой из России в Беларусь, ее можно было удержатьЧетырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов рассказал об обстоятельствах перехода биатлонистки Дарьи Домрачевой в сборную Белоруссии.«Матч ТВ» не покажет стартовую гонку Кубка мира по биатлону из-за Формулы-1Первая гонка Кубка мира по биатлону сезона 2016/17 (классическая смешанная эстафета) не будет показана в прямом эфире телеканала «Матч ТВ». Вместо нее канал собирается показать заключительную гонку сезона Формулы-1 Гран-при Абу-Даби.Ольга Подчуфарова: Главное – пройти сезон без срывовРоссийская биатлонистка Ольга Подчуфарова прокомментировал контрольный сбор в Тюмени в преддверии нового сезона.

Виктория Сливко
Виктория Сливковсе новости
Татьяна Акимова
Татьяна Акимовавсе новости
Ольга Подчуфарова
Ольга Подчуфаровавсе новости
Светлана Слепцова
Светлана Слепцовавсе новости
Кубок мира
Кубок миратаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение