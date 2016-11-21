Винценто Монтелла: Берлускони был расстроен, но парней все же похвалил
Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла прокомментировал ничью в матче с «Интером»
(2:2) в 13-м туре чемпионата Италии.
«Сильвио Берлускони был расстроен итоговым результатом матча, но парней все же похвалил. Мы можем пойти домой и спать спокойно, потому что показали хороший футбол и великолепный командный дух. Это был почти идеальный вечер.
Я вижу результат матча через призму того, что стакан наполовину полон. Во второй половине встречи мы были лучше, но «Интер» сравнял счет. Мы требовали от наших футболистов так много, что они потеряли концентрацию», - сказал Монтелла.
После этого матча «Милан» с 26 очками сохранил за собой третью строчку в турнирной таблице, а «Интер» расположился на 11-м месте, имея в активе 17 очков. В следующем туре подопечные Винченцо Монтеллы 26 ноября на выезде сыграют с «Эмполи», а нерадзури 28 ноября примут «Фиорентину».
Чемпионат Италии
13-й тур
Матч
Голы
Сусо 43 (1:0). Кандрева 53 (1:1). Сусо 58 (2:1). Перишич 90 (2:2).
Состав
Милан: Доннарумма, Абате, Палетта, Де Шильо, Гомес, Локателли, Бонавентура (Пашалич, 88), Куцка, Сусо, Бакка (Фернандес, 71), Ньянг (Лападула, 79)
Интер: Ханданович, Д'Амброзио, Ансалди (Нагатомо, 67), Миранда, Перишич, Кондогбиа, Мариу, Брозович (Йоветич, 75), Медель (Мурильо, 37), Кандрева, Икарди
Предупреждения:
Куцка, 23; Де Шильо, 32 - Кондогбиа, 20; Ансалди, 48; Йоветич, 78; Перишич, 90
Место и дата
20 ноября 22:45, Сан-Сиро, Текстовая трансляция