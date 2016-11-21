Стефано Пиоли: Попросил ребят выложиться на максимум, что они и сделали
Главный тренер «Интера» Стефано Пиоли подвел итоги встречи с
«Миланом» (2:2) в матче 13-го тура чемпионата Италии.
«Я не думаю, что мы заслуживали поражение в этом матче,
учитывая то, что мы показывали на поле. Нам еще требуется поработать во многих
направлениях в команде.
Я обратился к ребятам с просьбой выложиться на максимум, что они и сделали сегодня. Мы старались не позволять «Милану» контролировать игру, но им хватило двух контратак, чтобы забить два мяча», - сказал Пиоли.
После этого матча
«Милан» с 26 очками сохранил за собой третью строчку в турнирной таблице, а
«Интер» расположился на 11-м месте, имея в активе 17 очков. В следующем туре
подопечные Винченцо Монтеллы 26 ноября на выезде сыграют с «Эмполи», а
нерадзури 28 ноября примут «Фиорентину».
Чемпионат
Италии
13-й тур
Матч
Голы
Сусо 43 (1:0). Кандрева 53 (1:1). Сусо 58 (2:1). Перишич 90 (2:2).
Состав
Милан: Доннарумма, Абате, Палетта, Де Шильо, Гомес, Локателли, Бонавентура (Пашалич, 88), Куцка, Сусо, Бакка (Фернандес, 71), Ньянг (Лападула, 79)
Интер: Ханданович, Д'Амброзио, Ансалди (Нагатомо, 67), Миранда, Перишич, Кондогбиа, Мариу, Брозович (Йоветич, 75), Медель (Мурильо, 37), Кандрева, Икарди
Предупреждения:
Куцка, 23; Де Шильо, 32 - Кондогбиа, 20; Ансалди, 48; Йоветич, 78; Перишич, 90
Место и дата
20 ноября 22:45, Сан-Сиро, Текстовая трансляция