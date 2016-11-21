Стефано Пиоли: Попросил ребят выложиться на максимум, что они и сделали

Главный тренер «Интера» Стефано Пиоли подвел итоги встречи с «Миланом» (2:2) в матче 13-го тура чемпионата Италии.

«Я не думаю, что мы заслуживали поражение в этом матче, учитывая то, что мы показывали на поле. Нам еще требуется поработать во многих направлениях в команде.

Я обратился к ребятам с просьбой выложиться на максимум, что они и сделали сегодня. Мы старались не позволять «Милану» контролировать игру, но им хватило двух контратак, чтобы забить два мяча», - сказал Пиоли.

После этого матча «Милан» с 26 очками сохранил за собой третью строчку в турнирной таблице, а «Интер» расположился на 11-м месте, имея в активе 17 очков. В следующем туре подопечные Винченцо Монтеллы 26 ноября на выезде сыграют с «Эмполи», а нерадзури 28 ноября примут «Фиорентину».

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13-й тур