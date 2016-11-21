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Стефано Пиоли: Попросил ребят выложиться на максимум, что они и сделали

Александр Семкив
Александр Семкив
Источник:  Football ItaliaКомментарии

Главный тренер «Интера» Стефано Пиоли подвел итоги встречи с «Миланом» (2:2) в матче 13-го тура чемпионата Италии.

«Я не думаю, что мы заслуживали поражение в этом матче, учитывая то, что мы показывали на поле. Нам еще требуется поработать во многих направлениях в команде.

Я обратился к ребятам с просьбой выложиться на максимум, что они и сделали сегодня. Мы старались не позволять «Милану» контролировать игру, но им хватило двух контратак, чтобы забить два мяча», - сказал Пиоли.

После этого матча «Милан» с 26 очками сохранил за собой третью строчку в турнирной таблице, а «Интер» расположился на 11-м месте, имея в активе 17 очков. В следующем туре подопечные Винченцо Монтеллы 26 ноября на выезде сыграют с «Эмполи», а нерадзури 28 ноября примут «Фиорентину».

Чемпионат Италии
13-й тур

Матч

Милан - Интер - 2:2 (1:0)

Голы

Сусо 43 (1:0). Кандрева 53 (1:1). Сусо 58 (2:1). Перишич 90 (2:2).

Состав

Милан: Доннарумма, Абате, Палетта, Де Шильо, Гомес, Локателли, Бонавентура (Пашалич, 88), Куцка, Сусо, Бакка (Фернандес, 71), Ньянг (Лападула, 79)

Интер: Ханданович, Д'Амброзио, Ансалди (Нагатомо, 67), Миранда, Перишич, Кондогбиа, Мариу, Брозович (Йоветич, 75), Медель (Мурильо, 37), Кандрева, Икарди

Предупреждения:

Куцка, 23; Де Шильо, 32 - Кондогбиа, 20; Ансалди, 48; Йоветич, 78; Перишич, 90

Место и дата

20 ноября 22:45, Сан-Сиро, Текстовая трансляция

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