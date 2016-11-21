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Джимми Джонсон стал семикратным чемпионом NASCAR

Александр Семкив
Александр Семкив
Источник:  NASCARКомментарии

Американский автогонщик из команды «Хендрик Моторспорт» Джимми Джонсон седьмой раз в карьере стал обладателем титула чемпиона гоночной серии NASCAR.

На титул чемпиона было четыре претендента – Джонсон, Джоуи Логано («Пенске») , Кайл Буш и Карл Эдвардс (оба – «Джо Гиббс»). Победителем становился тот, кто финиширует выше остальных.

В  заключительной гонке, проходившей в Майами (США) Джимми, стартовавший с 40-й позиции, прорваться в лидеры гонки всего за три круга до финиша. Вторым в гонке стал Кайл Ларсон, третий – Кевин Харвик.

«Это просто не передать словами. Просто большое спасибо от всего сердца. Я так взволнован от того, что в седьмой раз получил эту награду. Удача сопутствовала нам сегодня, и мы смогли выиграть гонку и чемпионат», - поделился эмоциями Джонсон, выбравшись из машины.

Ранее Джонсон становился чемпионом с 2006 по 2010 год и в 2013 году. По количеству титулов 41-летний американец сравнялся с легендами NASCAR Ричардом Петти и Дэйлом Эрнхардом.


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