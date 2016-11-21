Саломон Рондон: В Вест Бромвиче холоднее, чем в России
Экс-нападающий «Рубина» и «Зенита», ныне футболист «Вест Бромвича» Саломон Рондон сравнил российский климат с английским.
«Это лишь мое мнение, но мне кажется, что в Вест Бромвиче холоднее, чем
в России. Здесь холодно, когда идет снег, но не так мокро - к тому же, мне
нравится снег.
Что мне нравится здесь, так это качество жизни и
спокойствие. Люди уважают тебя — если ты в ресторане, то люди дождутся, когда
ты закончишь, чтобы сфотографироваться. В других странах ты можешь есть, и в
это время они попросят тебя улыбнуться», - сказал Рондон.
Напомним, 27-летний венесуэлец
ушел из «Зенита» в «Вест Бромвич» в августе 2015 года, подписав контракт с
английским клубом на четыре года. Сумма трансфера составила около 17 миллионов
евро.
В нынешнем сезоне форвард принял участие в 12 матчах в составе «дроздов»,
отличившись тремя забитыми мячами и одной результативной передачей.