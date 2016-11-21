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Саломон Рондон: В Вест Бромвиче холоднее, чем в России

Источник:  Новости английского футболаКомментарии

Экс-нападающий «Рубина» и «Зенита», ныне футболист «Вест Бромвича» Саломон Рондон сравнил российский климат с английским.

«Это лишь мое мнение, но мне кажется, что в Вест Бромвиче холоднее, чем в России. Здесь холодно, когда идет снег, но не так мокро - к тому же, мне нравится снег.

Что мне нравится здесь, так это качество жизни и спокойствие. Люди уважают тебя — если ты в ресторане, то люди дождутся, когда ты закончишь, чтобы сфотографироваться. В других странах ты можешь есть, и в это время они попросят тебя улыбнуться», - сказал Рондон.

Напомним, 27-летний венесуэлец ушел из «Зенита» в «Вест Бромвич» в августе 2015 года, подписав контракт с английским клубом на четыре года. Сумма трансфера составила около 17 миллионов евро.

В нынешнем сезоне форвард принял участие в 12 матчах в составе «дроздов», отличившись тремя забитыми мячами и одной результативной передачей.

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