Бранислав Иванович: Схема Конте – это будущее футбола
Защитник «Челси» Бранислав
Иванович назвал схему главного тренера «Синих» Антонио Конте будущим футбола.
«Совершенно точно, мы можем
побороться за титул. Мы в порядке и порой демонстрируем великолепный футбол. Мы
упорно трудимся, а избранная тренером схема нам хорошо подходит. При этом
построении каждый игрок может учиться в тактическом плане, и я думаю, это
будущее футбола», - сказал Иванович.
Напомним, вчера, 20 ноября «Челси» в матче 12-го тура чемпионата Англии обыграл «Мидлсбро» (1:0) и возглавил английскую премьер-лигу.
Чемпионат Англии
12-й тур
Матч
Голы
Коста 41 (0:1).
Состав
Мидлсбро: Вальдес, Барраган, Гибсон, Фабио (Даунинг, 71), Рамирес, де Рон, Форшоу (Лидбиттер, 89), Клейтон (Фишер, 73), Чемберс, Негредо, Траоре
Челси: Куртуа, Кэйхилл, Алонсо, Аспиликуэта, Луиз, Азар (Оскар, 90), Матич, Мозес (Иванович, 90), Канте, Коста, Педро (Чалоба, 80)
Предупреждения:
Клейтон, 9; Чемберс, 74 - Аспиликуэта, 51; Луиз, 65; Канте, 73
Судья:
Джонатан Мосс (Англия)
Место и дата
20 ноября 19:00, Риверсайд, Онлайн-трансляция