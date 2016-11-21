Антонио Кандрева: Нам нужно поработать над игрой в защите

Нападающий «Интера» Антонио Кандрева подвел итоги матча с «Миланом» (2:2) в 13-м туре чемпионата Италии.

«Интер» показал хорошую игру в дерби. Мы заслуживали победу сегодня, но смогли только добиться ничьей. «Милан» забил оба гола в контратаках, поэтому нам нужно поработать над игрой в защите», - сказал Кандрева.

После этого матча «Милан» с 26 очками сохранил за собой третью строчку в турнирной таблице, а «Интер» расположился на 11-м месте, имея в активе 17 очков. В следующем туре подопечные Винченцо Монтеллы 26 ноября на выезде сыграют с «Эмполи», а нерадзури 28 ноября примут «Фиорентину».

Чемпионат Италии

13-й тур